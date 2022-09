Truss est un fracker. Ne vous fiez pas à ses promesses désinvoltes.

❌ Dites à Liz Truss de ne pas lever l’interdiction de la fracturation hydraulique

La fracturation fait son grand retour.

Liz Truss, la favorite pour remporter le concours à la direction des conservateurs, devrait lever l’interdiction de la fracturation dans les jours suivant sa nomination au poste de Premier ministre. Elle affirme que la fracturation réduira les factures d’énergie, assurera la sécurité énergétique et contribuera à rendre le Royaume-Uni autosuffisant en gaz. Cela ne peut pas et ne le fera pas.

Elle dit que son soutien à la fracturation hydraulique dépend également des communautés qui la soutiennent. La fracturation n’a pas de licence sociale, donc les entreprises de fracturation prévoient d’offrir aux ménages une réduction de 25% de leurs factures d’énergie et de donner aux communautés 100 000 £ si elles soutiennent la fracturation dans leur région.

« Ne sous-estimez jamais l’efficacité d’un simple pot-de-vin en espèces. »

Claude Cockburn

Les communautés locales qui ont combattu l’industrie sale de la fracturation hydraulique pendant plus d’une décennie seront à nouveau dans la ligne de mire. Nous avons dit non et nous disons toujours non. Si la fracturation revient, nous aussi ✊

Dites à Liz Truss de ne pas lever l’interdiction de la fracturation hydraulique

EN SAVOIR PLUS A CE SUJET:

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News