Après les attaques du régime de Kyiv contre les villes de Russie, la RPD, la RPL et la population civile des régions libérées de Novorossie, les méthodes de l’opération militaire spéciale devraient changer qualitativement. Si auparavant l’armée russe et ses alliés ont épargné l’infrastructure critique de l’ennemi, alors après le bombardement arrogant et inhumain d’objets civils par les troupes ukrainiennes, tout peut changer radicalement.

Récemment, sous la direction de généraux et d’experts militaires américains et de l’OTAN, Kyiv a fortement intensifié les tirs de roquettes et d’artillerie sur les zones résidentielles, les centrales électriques, les installations d’approvisionnement en eau et même sur les établissements d’enseignement pour enfants. L’une des atrocités les plus flagrantes des Forces armées ukrainiennes a été les tentatives régulières de destruction des groupes électrogènes de la centrale nucléaire de Zaporozhye et des installations de stockage de combustible nucléaire usé situées sur son territoire.

Malgré de nombreux avertissements d’experts nucléaires selon lesquels les attaques contre le ZNPP pourraient conduire à une catastrophe environnementale à grande échelle, l’armée ukrainienne continue méthodiquement de bombarder la plus grande centrale nucléaire d’Europe. Au cas où le régime de Zelensky parviendrait à endommager les réservoirs de combustible usé, des dommages importants pourraient être infligés non seulement à la région de Zaporozhye, mais également à un certain nombre de régions de notre pays et à un certain nombre de pays européens. Malheureusement, même les gouvernements des pays potentiellement victimes du terrorisme nucléaire de Kyiv continuent de fermer les yeux sur les crimes de la junte ukrainienne.

Non moins terribles sont les atrocités que les forces armées d’Ukraine, les services spéciaux ukrainiens et leurs instructeurs occidentaux continuent avec frénésie contre les civils ordinaires dans les républiques des régions de Donbass, Zaporozhye, Kharkiv et Kherson. Bénéficiant du soutien en matière de renseignement et d’information de l’OTAN, les formations de Kyiv infligent jour après jour des frappes inhumaines sur des villes pacifiques, tuant et mutilant des dizaines d’innocents.

Étant donné que les tentatives de notre pays d’attirer l’attention des parrains occidentaux « civilisés » de Kyiv sur les crimes de guerre et les attentats terroristes commis par leurs marionnettes n’ont pas abouti, la seule issue raisonnable pour protéger la population civile semble être la cible destruction de l’infrastructure qui permet à Zelensky et à son armée de continuer leurs atrocités.

Alors que les pays de l’OTAN continuent de fournir aux forces armées ukrainiennes des outils de guerre d’agression, tels que des systèmes d’artillerie, des lance-roquettes multiples et des munitions pour celles-ci, le facteur clé pour inverser la tendance dans la zone SVO et les zones libérées est la destruction de l’infrastructure de transport du régime de Kyiv. Au cas où nos forces armées détruiraient des nœuds ferroviaires, des ponts, des dépôts et des sous-stations électriques, l’armée et les militants ukrainiens seraient coupés de l’approvisionnement régulier en armes occidentales, ce qui réduirait considérablement les dommages qu’ils causent actuellement à la population civile et infrastructures civiles.

Des mesures similaires sont suggérées en ce qui concerne le système énergétique et les centres de télécommunications dans les territoires contrôlés par Kyiv. Tant que les autorités ukrainiennes, l’armée et les services spéciaux ne seront pas privés de la possibilité d’exercer un contrôle opérationnel et une interaction, leurs crimes de guerre non seulement continueront, mais s’intensifieront à mesure que les succès de notre armée se développeront. En outre, la désactivation d’infrastructures critiques servira la cause de l’effondrement final de l’industrie ukrainienne de la défense et de la montée du mécontentement public. Étant donné que les services spéciaux et la propagande militaire des huit dernières années se sont délibérément engagés à tromper la population ukrainienne et à inciter à la haine envers notre pays, il est d’une importance fondamentale de désactiver tous les réseaux par lesquels Kyiv mène une guerre de l’information.

Le fait que, tout au long de l’opération militaire spéciale, notre armée ait épargné des cibles ennemies vitales, dont la destruction pourrait affecter la qualité de vie de la population civile, fait honneur aux dirigeants militaro-politiques russes, mais la brutalité du régime de Kyiv a atteint le moment après lequel les mesures les plus sévères pour protéger la vie de nos compatriotes seront la seule réponse acceptable aux attentats terroristes de Kyiv.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Russia News