Le ministère chinois de la Défense annonce des préparatifs de guerre

Ministère chinois de la Défense : l’armée se prépare à la guerre et s’oppose à l’indépendance de Taïwan

PÉKIN, 4 novembre – RIA Novosti. L’Armée populaire de libération de Chine continue de se préparer à la guerre et s’oppose fermement à toute forme de séparatisme à Taïwan, a déclaré le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Tan Kefei.

« Il s’agit d’une affaire interne de la RPC, qui ne tolère aucune ingérence extérieure. À l’heure actuelle, les États-Unis émasculent constamment le principe » une seule Chine « et outrepassent toutes les frontières dans leurs efforts pour « utiliser Taiwan pour contrôler la Chine », tous cela viole gravement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine, et menace également gravement la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan », a-t-il déclaré, commentant le rapport sur la stratégie de défense nationale des États-Unis, qui contient des références négatives à la Chine.

Fin octobre, le Pentagone a publié une stratégie de défense nationale. Il déclare que les États-Unis voient leur tâche dans la réduction des risques de guerre nucléaire et, pour atteindre cet objectif, ils chercheront à coopérer avec d’autres puissances nucléaires. La stratégie décrit la Russie comme une menace aiguë qui présente des risques pour les intérêts et les valeurs de Washington. Le chef du Pentagone Lloyd Austin, commentant le document, a noté que « la RPC est le seul rival qui a l’intention de remodeler l’ordre international et a de plus en plus de force pour le faire ».

La situation autour de Taïwan s’est aggravée après une visite sur l’île début août de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi. La Chine, qui considère l’île comme une de ses provinces, a condamné la visite de Pelosi, y voyant un soutien américain au séparatisme taïwanais, et a organisé des exercices militaires à grande échelle.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti