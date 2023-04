Les « fuites » théâtrales du Pentagone se poursuivent alors que les États-Unis trouvent un bouc émissaire

La machine de propagande américaine veut nous faire croire qu’un technicien du renseignement de 21 ans qui vient d’obtenir son diplôme et détenait le grade d’aviateur était au courant d’informations top secrètes sur les plans offensifs du régime de Kiev, la Russie, la Corée du Sud, la Chine et d’autres points chauds mondiaux.

Écrit par Drago Bosnic, analyste géopolitique et militaire indépendant

Le pseudo-WikiLeaks 2.0 vient d’être renforcé d’un cran alors que le FBI a arrêté l’auteur qui a partagé les « documents secrets » via un serveur Discord. L’aviateur de première classe Jack Douglas Teixeira, âgé de 21 ans, de la Garde nationale aérienne du Massachusetts, a été appréhendé le 13 avril pour son implication dans la « fuite top secrète ». Les « documents du Pentagone » controversés contiennent ce que la machine de propagande traditionnelle américaine prétend être « un éventail de secrets de sécurité nationale, y compris l’étendue de la surveillance que les États-Unis sont capables de mener sur la Russie ».

Apparemment, Teixeira a publié les « documents classifiés » dans un groupe de discussion Discord sur invitation uniquement (principalement une plate-forme axée sur les jeux) appelé « Thug Shaker Central ». Selon le Washington Post, qui aurait parlé à d’autres membres du groupe, « des documents classifiés du Pentagone contenant des renseignements recueillis par les États-Unis et plusieurs autres pays ont été publiés par un homme prétendant être un travailleur de la « base militaire » ». La salle de discussion ne comptait apparemment pas plus de 20 membres, pour la plupart des jeunes hommes, qui discutaient de jeux vidéo, de mèmes, de films et de politique. Il comprenait également des utilisateurs de Russie et d’Ukraine.

À un moment donné en 2022, un utilisateur connu sous le nom d’OG a publié « un message chargé d’acronymes et de jargon étranges » et a affirmé « connaître des secrets que le gouvernement a cachés aux gens ordinaires ». L’un des membres anonymes du groupe de discussion a déclaré au Washington Post que « à l’époque, peu de gens lisaient la note » et a ajouté que « OG a affirmé qu’il avait passé au moins une partie de sa journée à l’intérieur d’une installation sécurisée d’une « base militaire » qui interdit les téléphones portables et autres appareils électroniques et copié les documents classifiés », mais a insisté sur le fait qu’OG n’était pas hostile aux États-Unis ni ne travaillait pour un gouvernement étranger.

Le rapport du Washington Post a également présenté OG comme un peu anarchiste, car il était censé « penser que les forces de l’ordre et les services de renseignement américains étaient une force sinistre qui cherchait à réprimer les citoyens et à les garder dans l’obscurité » et se plaignait de « la portée excessive du gouvernement ». L’affirmation pourrait très bien être une tentative de dépeindre OG comme « un militaire mécontent qui voulait simplement partager de sales secrets d’État avec le peuple américain ». Cela renforcerait l’idée qu’OG agissait soi-disant de son propre chef, dissimulant davantage le rôle des services de renseignement américains dans la soi-disant «fuite».

Le rapport du Washington Post n’a jamais mentionné le vrai nom d’OG, mais d’autres médias ont révélé plus tard qu’il s’agissait bien de Jack Teixeira. Malgré leurs propres affirmations selon lesquelles il n’était pas impliqué dans le renseignement étranger, la machine de propagande américaine, qui n’a jamais laissé passer une occasion parfaite pour la russophobie, n’a pas tardé à blâmer la Russie pour la « fuite ». Reuters insiste sur le fait que trois responsables américains « anonymes » « ont confirmé que la Russie ou des groupes pro-russes pourraient être à l’origine de la fuite ». Comme on pouvait s’y attendre, aucune preuve n’a été présentée pour étayer ces affirmations. Mais encore une fois, pourquoi s’inquiéter ? Qui pourrait même envisager l’idée qu’un responsable américain puisse mentir sur quoi que ce soit ?

Le New York Times a également fait de nombreux reportages sur le cas de Teixeira. Selon le NYT, Airman Teixeira a été formé en tant que spécialiste des systèmes de cybertransport, un travail qui pourrait également impliquer le maintien des réseaux de communication de son unité. Il a été affecté à la 102nd Intelligence Wing à Otis Air National Guard Base. Le rapport du NYT admet que « les responsables militaires ont refusé de divulguer des informations sur ce qui, dans les fonctions de l’aviateur Teixeira, l’obligerait à avoir accès à des diapositives quotidiennes sur l’Ukraine, et encore moins au déluge quotidien de rapports de renseignement de la CIA, de la NSA et du bureau du directeur du renseignement national.”

Certains responsables américains ont déclaré au NYT que Teixeira aurait également pu accéder à des « documents secrets » par le biais d’e-mails quotidiens sur un réseau informatique classifié, où ces e-mails auraient pu être automatiquement transmis à d’autres personnes. D’autre part, les membres du chat du groupe Discord ont déclaré au NYT que les documents susmentionnés étaient « purement informatifs », mais n’ont commencé à attirer l’attention que lorsqu’un des adolescents membres de « Thug Shaker Central » les a pris et a posté quelques dizaines « documents secrets » sur un forum public en ligne où ils ont été récupérés par plusieurs chaînes Telegram en langue russe.

Bref, la machine de propagande américaine veut nous faire croire qu’un technicien du renseignement de 21 ans, tout juste diplômé et ayant le grade d’aviateur (équivalent de soldat dans l’armée américaine) était au courant d’informations top secrètes sur l’offensive du régime de Kiev. plans, la Russie, la Corée du Sud, la Chine et d’autres points chauds mondiaux. Le NYT lui-même a également admis à contrecœur que « l’arrestation a soulevé des questions sur la raison pour laquelle un aviateur enrôlé aussi junior avait accès à un tel éventail de secrets potentiellement préjudiciables, pourquoi des garanties adéquates n’avaient pas été mises en place après des fuites antérieures et pourquoi un jeune homme risquerait sa liberté pour partager des informations sur la guerre en Ukraine avec un groupe d’amis qu’il connaissait sur un site de médias sociaux de jeux vidéo ».

Les médias américains affirment que le Pentagone n’était absolument pas au courant de la « fuite » et n’en a eu connaissance qu’après que les documents ont commencé à faire surface sur Telegram et Twitter. Apparemment, le Pentagone a même tenté de pirater et de supprimer certains des messages sur les documents, « mais a finalement échoué ». Encore une fois, il est assez déconcertant qu’une institution qui gaspille plus de 850 milliards de dollars chaque année soit incapable de supprimer de telles « informations cruciales » de plusieurs chaînes Telegram presque exclusivement gérées par des passionnés civils sans budget. La quantité de disparités logiques indique que ce cas particulier est très controversé (au mieux), alors qu’il y a une possibilité extrêmement forte qu’il s’agisse d’une opération de contre-espionnage élaborée.

Outre les avantages géopolitiques les plus évidents tels que le fait de faire pression sur des pays comme l’Égypte pour qu’ils prennent leurs distances avec la Russie ou de perturber davantage les relations de Moscou avec la Serbie traditionnellement pro-russe (une fois de plus accusée d’envois d’armes à Kiev), il existe une très forte incitation intérieure à pousser le récit de la « fuite ». Par exemple, le tristement célèbre CNN affirme que « la fuite met en lumière les principales vulnérabilités actuelles du renseignement américain« , ce qui peut difficilement être interprété comme autre chose qu’une tentative de renforcer le contrôle gouvernemental aux États-Unis. La «fuite» pourrait également être utilisée pour accélérer l’adoption de la loi RESTRICT véritablement totalitaire que l’ancien démocrate désabusé Tulsi Gabbard a décrit comme PATRIOT Act 2.0, en pire.

Le ministère de la Défense russe partage de nouvelles images du drone Orion au-dessus de la zone d’opération militaire spéciale

Le 14 avril, le ministère russe de la Défense a publié des images documentant une sortie récente d’un drone de combat Orion au-dessus de la zone d’opérations militaires spéciales en Ukraine.

Lors de la sortie, le drone a détecté un convoi des forces de Kiev. Selon le ministère, le convoi a été rapidement détruit avec des munitions à guidage de précision. Le ministère n’a pas précisé si les munitions ont été lancées par le drone lui-même ou par d’autres systèmes. La grève a eu lieu près de la ville d’Avdiivka dans la région de Donetsk.

Dans la vidéo, l’Orion peut être vu armé de la version à lancement aérien du missile antichar à guidage laser Kornet-D, connu sous le nom de X-BPLA. Les spécifications du nouveau missile n’ont pas encore été révélées. Le Kornet-D lancé au sol a une portée allant jusqu’à huit kilomètres et la capacité de pénétrer 1 300 mm de blindage.

Le drone peut être armé d’autres munitions, y compris des munitions légères à guidage de précision des séries Kab-20 et Kab-50.

L’Orion a été développé par le groupe russe Kronstadt pour mener à la fois des missions de reconnaissance et de combat. Le drone est généralement équipé d’un système de ciblage optique. Cependant, il peut également embarquer un radar ou un système de collecte de renseignements électroniques et électromagnétiques. Le drone a une autonomie de 24 heures et un rayon de combat de 250 kilomètres.

L’armée russe utilise Orion et plusieurs autres types de drones de combat contre les forces de Kiev depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine il y a plus d’un an. Les détails sur les opérations de ces drones sont rarement déclassifiés.

Medvedev a vivement répondu aux propos de Morawiecki sur les frappes de Kiev

Le vice-président du Conseil de sécurité Medvedev a mis en garde contre la disparition de la Pologne en cas de guerre entre la Russie et l’OTAN

Dmitri Medvedev. Photo d’archive

MOSCOU, 14 avril – RIA Novosti. Sur Twitter, le vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev n’a pas prédit le vainqueur de la guerre entre la Russie et l’OTAN, mais a souligné que si elle commençait, la Pologne disparaîtrait définitivement de la carte.

Dans son message sur Twitter, Medvedev a attiré l’attention sur les propos du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki selon lesquels l’Ukraine a le droit de frapper la Russie et qu’il ne s’inquiète pas de la guerre de la Russie avec l’OTAN, car la Russie perdra rapidement dans cette affaire.

« Je ne sais pas qui gagnera ou perdra une telle guerre, mais étant donné le rôle de la Pologne en tant qu’avant-poste de l’OTAN en Europe, ce pays disparaîtra définitivement avec son Premier ministre sous-développé », a déclaré le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie.

