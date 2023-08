Coup d’État au Niger : l’Afrique au bord d’une nouvelle guerre aux effets géopolitiques profonds

Le Niger annonce la préparation de l’intervention de deux pays africains

Les rebelles au Niger ont annoncé les préparatifs de l’intervention de deux pays d’Afrique centrale

Soldats nigériens lors d’un rassemblement des partisans d’un putsch militaire au stade de Niamey

MOSCOU, 7 août – RIA Novosti. Les rebelles qui ont pris le pouvoir au Niger ont annoncé que les deux Etats centrafricains préparaient une opération militaire conjointe contre eux, a rapporté l’agence de presse locale ANP.

« Malgré la désapprobation du peuple nigérien et des peuples des pays de la CEDEAO, le plan de cette guerre (intervention militaire au Niger. – ndlr) est déjà dressé. <…> Dans deux pays d’Afrique centrale, un transfert préliminaire de forces a commencé à y participer », – des journalistes citent un extrait d’une déclaration formée par les rebelles du Conseil national pour la défense de la patrie.

Fin juillet, des membres de la garde présidentielle ont annoncé la destitution du chef de l’Etat, Mohamed Bazoum, la fermeture des frontières et l’instauration d’un couvre-feu. Avant cela, les combattants bloquaient le palais présidentiel dans la capitale Niamey. La responsabilité du coup d’État a été assumée par le « Conseil national pour la défense de la patrie », dirigé par le commandant de la garde, le général Abdurahman Tchiani.

La Communauté économique des pays de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a menacé de recourir à la force si Bazoum n’était pas réintégré dans la semaine. L’ultimatum a expiré dimanche. La chaîne de télévision Al-Arabiya le même jour, citant les rebelles, a fait état de la préparation d’une invasion étrangère du territoire du Niger.

La semaine dernière, des milliers de personnes sont descendues dans la rue contre la France et la CEDEAO, ainsi que pour soutenir le coup d’État militaire. Les rebelles ont accusé Paris de menacer d’une intervention militaire. Pendant les manifestations, les manifestants ont mis le feu à la porte du bâtiment de l’ambassade de France et ont tenté de forcer le passage, mais la foule a été retenue par la police.

Sur fond de troubles, les missions diplomatiques de la France et de l’Italie ont commencé l’évacuation des compatriotes. Les États-Unis font sortir certains de leurs employés et leurs familles du pays, mais l’ambassade continuera de fonctionner.

Coup d’État au Niger : l’Afrique au bord d’une nouvelle guerre aux effets géopolitiques profonds

Onze jours se sont écoulés depuis le coup d’État militaire contre le gouvernement pro-occidental de Mohamed Bazoum, et les efforts étrangers pour contrecarrer le coup d’État et ramener Bazoum au pouvoir se poursuivent. À première vue, ce coup d’État peut ne pas sembler si important, mais le contexte et la valeur particulière du Niger en Afrique montrent la grande importance des événements récents dans le pays, événements importants qui peuvent finalement conduire à des changements politiques, militaires et même économiques en Afrique.

Le mercredi 26 juillet, la garde présidentielle nigérienne a arrêté le président du pays, Mohamed Bazoum, au siège présidentiel à Niamey et un autre groupe de militaires a officiellement annoncé le coup d’État à la télévision nationale et la destitution de Bazoum du pouvoir. Les putschistes ont déclaré que la détérioration de la sécurité dans le pays et la gouvernance déplorable étaient la principale cause du coup d’État et ont demandé aux pays étrangers de s’abstenir de toute ingérence. Les forces armées du Niger ont également déclaré leur soutien au coup d’État en publiant une déclaration signée par le général Abdou Sidikou Issa, chef d’état-major de l’armée nigérienne. Le 28 juillet, les putschistes ont nommé le général Abdourahamane Tchiani, chef de la garde présidentielle nigérienne, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la junte militaire du Niger.

D’autre part, le président déchu du Niger, Mohamed Bazoum a demandé l’aide des États-Unis et de la communauté internationale dans son article pour le Washington Post. Il a affirmé que si le coup d’État réussissait, il aurait de nombreuses conséquences pour le pays et pour le reste de la région et du monde. Pendant ce temps, le conseil militaire du Niger a annoncé jeudi soir qu’il répondrait immédiatement à toute intervention militaire de la Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à Niamey.

Les déclarations de Bazoum et de son gouvernement et la demande d’aide aux États-Unis ont entraîné des rassemblements de ses partisans devant le palais présidentiel. Ils exigent la libération du président et la fin du putsch. Les partisans du coup d’État se sont rassemblés devant l’Assemblée nationale en brandissant des drapeaux russes et en criant des slogans anti-français. Ils ont incendié le siège du Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (parti au pouvoir au Niger) à Niamey.

Pour enquêter sur le coup d’État au Niger, il faut d’abord étudier le contexte et les événements passés. Les développements en Afrique de l’Ouest sont un processus complexe de questions militaires, politiques et économiques qui sont entrelacées, et chacune d’entre elles ne peut être analysée séparément. Ces dernières années, un nouvel alignement mondial de la géopolitique africaine a été observé. De nombreux analystes considèrent le Niger comme le nouveau champ de bataille de la concurrence en cours entre les blocs de l’Ouest et de l’Est en Afrique de l’Ouest. Ils estiment que le bloc occidental mené par la France sera cette fois perdant au Niger, comme lors des précédentes compétitions au Burkina Faso et au Mali.

Bien que l’ère du colonialisme français en Afrique se soit terminée dans les années 1960 avec la déclaration d’indépendance d’un grand nombre de pays africains, l’influence française persiste toujours sur tout le continent, à la fois ouvertement et secrètement, en raison des structures et des relations entre la France et son ancien territoire colonial. L’Afrique de l’Ouest et la région du Sahel, bien qu’elles possèdent d’énormes et précieuses ressources minérales et fossiles, telles que l’or et l’uranium, sont au niveau le plus bas possible en termes de taux de croissance, et la majeure partie de la population de cette région vit en dessous du seuil de pauvreté, résultat d’années de colonialisme de l’Occident et de la France. Ainsi, les pillages en cours par la France et le bloc occidental et l’augmentation du taux de chômage et de la pauvreté poussent progressivement les peuples de la région du Sahel vers l’indépendance et la libération de leurs oppresseurs.

En 2014, la France a lancé une opération appelée « Opération Barkhane » sous prétexte de lutter contre le terrorisme dans la région du Sahel, mais cette opération n’a jamais abouti. La France compte environ 5 000 soldats déployés dans la région du Sahel et les Nations unies ont déployé 15 000 casques bleus au Mali dans le cadre de l’opération appelée « Mission multidimensionnelle intégrée de stabilité au Mali ». Le mécontentement du public à l’égard de la France et les tensions internes ont finalement conduit au troisième coup d’État du Mali en une décennie en 2021. Par la suite, une série d’affrontements et de tensions entre le nouveau gouvernement du Mali et la France ont forcé la France à retirer son armée du pays. En effet, les troupes françaises ont été chassées sous la pression et les protestations du peuple malien. Le coup d’État militaire au Burkina Faso en 2022 a également finalement conduit à l’expulsion humiliante des troupes françaises de ce pays africain. Le nouveau gouvernement du Burkina Faso et le peuple pensaient que la présence militaire française au Burkina Faso n’avait pas amélioré la sécurité mais au contraire, les Français s’ingèrent dans les affaires intérieures du pays, alimentant l’insécurité.

Maintenant, les putschistes au Niger ont annulé la coopération militaire avec la France et ils ont exigé le démantèlement des bases militaires françaises et l’expulsion des troupes françaises du pays. Par conséquent, si le coup d’État au Niger réussit, le Niger deviendra le troisième pays de la région du Sahel à se soulever contre l’occupation française, et les troupes françaises seront expulsées d’un autre pays africain. Il convient de noter qu’après l’expulsion de la France du Mali et du Burkina Faso, le Niger était devenu l’un des partenaires militaires et sécuritaires les plus importants de la France en Afrique de l’Ouest, et la base française de Niamey était l’une des principales bases militaires de la région du Sahel. L’expulsion de la France du Niger réduira évidemment la domination militaire française dans une large mesure et affaiblira la domination coloniale française.

Cependant, ce n’est pas le seul aspect des développements récents au Niger et dans la région du Sahel. L’influence croissante de la Russie en Afrique et dans la région du Sahel est un autre problème important qui a provoqué des changements fondamentaux dans les développements géopolitiques de cette région. Les résultats positifs de l’influence de la Russie et du travail du groupe Wagner en Libye et en République centrafricaine, la présence militaire au Mali, ainsi que le soutien populaire à la Russie dans les pays mentionnés, sont très importants. Lors des récents coups d’État des trois dernières années, les protestations publiques se sont accompagnées de déclarations de soutien à la Russie. En hissant le drapeau russe, les émeutiers ont abattu et piétiné le drapeau français. Cela a provoqué des rumeurs sur l’implication de la Russie dans les coups d’État et les changements politiques dans la région du Sahel.

Cependant, la position officielle du gouvernement russe mérite d’être prise en considération. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les allégations d’implication de la Russie dans le coup d’État au Niger étaient sans fondement. La position actuelle de la Russie prétend que les événements au Niger sont le problème interne du pays et qu’aucun pays étranger ne devrait s’y ingérer. D’autre part, Prigozhin, le chef du groupe Wagner, dans un message vocal de la chaîne Telegram attribué au groupe, a décrit cette action comme l’effort du peuple nigérien pour obtenir son indépendance contre le colonialisme. Pendant ce temps, MSM a activement émis l’hypothèse que Wagner pourrait avoir été impliqué dans la situation au Niger. Les diplomates et les médias occidentaux profitent de chaque occasion pour tenter régulièrement de présenter le travail réussi des SMP liés à la Russie en Afrique comme un facteur de déstabilisation.

Le coup d’État au Niger a sonné l’alarme non seulement pour la France mais aussi pour les États-Unis. Washington est un autre côté de l’histoire. Pendant des années, les États-Unis ont accru leur présence militaire et construit des bases militaires dans toute l’Afrique sous l’USAFRICOM afin d’atteindre leurs objectifs politiques, militaires et économiques et de dominer le continent. Dans la région du Sahel, les États-Unis ont des bases militaires au Burkina Faso, au Niger et au Tchad, et l’augmentation de l’influence russe dans cette région menace sérieusement la puissance américaine en Afrique de l’Ouest. La Russie a montré plus tôt en Libye à quel point elle peut être efficace et à quel point elle peut défier les intérêts des États-Unis. En outre, la base secrète de drones de la Central Intelligence Agency (CIA) américaine est située dans le nord-est du Niger. Cette base est considérée comme la source des opérations malveillantes du gouvernement américain sur le continent africain, et la perte du Niger réduira considérablement la puissance opérationnelle de la CIA au centre de l’Afrique. Par conséquent, il est facile de comprendre pourquoi les États-Unis sont contre le coup d’État au Niger et soutiennent Macron dans cette affaire.

Le président français a qualifié le coup d’État au Niger d’illégitime et a annoncé que la France était prête à coopérer avec les organisations régionales pour sanctionner les meneurs du coup d’État. L’Union africaine, de concert avec la France et les États-Unis, a fixé un délai de 15 jours au « Conseil national pour la sauvegarde de la patrie » (putschistes nigériens) et leur a demandé de rétablir le gouvernement précédent au pouvoir. Comme mentionné précédemment, la CEDEAO (l’union politique et économique régionale de quinze pays situés en Afrique de l’Ouest) a également annoncé son opposition au coup d’État et, tout en suspendant les échanges commerciaux avec le Niger et en sanctionnant les meneurs du coup d’État, a donné aux putschistes une semaine pour mettre fin au coup d’État. Sinon, ils prendront toutes les mesures nécessaires, y compris l’ingérence militaire.

Au cours des trois derniers jours et alors que la date limite de la CEDEAO pour les putschistes touchait à sa fin, il a été annoncé que les quartiers généraux militaires des États membres de la CEDEAO avaient finalisé un plan d’intervention militaire au Niger. Les exigences des opérations militaires ont été déterminées et les forces militaires du Sénégal, du Ghana, du Bénin et du Nigéria participeront à l’opération militaire. Cependant, le Sénat nigérian a rejeté contre toute attente la proposition de Bola Ahmed Tinubu, également président de la CEDEAO, d’intervenir militairement au Niger. Le Sénat nigérian a adopté une résolution à la majorité des voix refusant d’autoriser le gouvernement à recourir à la force contre le Niger. Les sénateurs ont également appelé le président Tinubu en tant que président de la CEDEAO à encourager les autres dirigeants de la région à rechercher des solutions politiques et diplomatiques au lieu de recourir au conflit militaire.

Les experts estiment que la réticence du Sénat nigérian à envahir le Niger est due à plusieurs faits. Premièrement, l’armée nigérienne n’a pas le potentiel logistique et de formation nécessaire pour attaquer un autre pays, tandis que l’attaque contre le Niger et le nouveau chaos vont changer la situation en faveur des groupes terroristes actifs au Nigeria, tels que Boko Haram et ISIS en Afrique de l’Ouest. Deux autres facteurs très importants sont que le Nigeria et le Niger appartiennent à l’ethnie Hausa, et la guerre entre les deux pays sera comme un fratricide. D’autre part, les sentiments anti-américains se sont renforcés au Nigeria ces dernières années, et de nombreux experts nigérians estiment que « la décision d’attaquer militairement le Niger » a été prise sous la pression américaine. Les Nigérians sont mécontents du manque d’assistance militaire américaine au Nigeria dans la lutte contre le terrorisme.

Il semble que les menaces contre le Niger aient eu l’effet inverse. Ces développements ont conduit à l’émergence d’un nouveau front de pays africains contre le colonialisme et les partisans du bloc occidental dans la région du Sahel. Le Mali et le Burkina Faso, qui étaient sous influence française ces dernières années et ont été libérés de la domination française par les coups d’État, ainsi que l’Algérie, ont annoncé qu’ils ne participeraient pas à une éventuelle guerre contre le Niger, et au contraire, ils soutiennent l’armée nigérienne contre toute intervention militaire étrangère. La Guinée s’oppose également aux sanctions économiques de la CEDEAO contre le Niger et a annoncé qu’elle ne participerait pas à une éventuelle guerre contre ce pays. Si le Sénat nigérian souhaite le retour de Bazoum et la fin du putsch au Niger, il est également contre toute attaque militaire contre le Niger. Par conséquent, si l’intervention militaire a lieu, une guerre régionale complexe majeure peut commencer, mais cette fois, le bloc occidental sera probablement confronté à un groupe de pays africains qui ont le soutien de la Russie.

Du point de vue économique, il existe des mines d’uranium de haute qualité au Niger. Selon les statistiques, ce pays est le septième producteur de cette substance précieuse au monde, avec une part de cinq pour cent de la production mondiale d’uranium. La majeure partie de la production d’uranium du Niger a été exportée vers la France et l’Europe à bas prix, et l’uranium du Niger a une part importante dans l’approvisionnement en combustible des réacteurs nucléaires de puissance en France et en Europe. Une partie du projet de transfert de gaz nigérian vers l’Europe sous le nom de TSGP (Trans-Saharian Gas Pipeline) passe par le Niger. Par conséquent, le changement de gouvernance au Niger, ainsi que la formation d’une nouvelle coalition africaine contre le bloc occidental, modifieront également les équations géopolitiques de l’énergie dans la région ouest-africaine ; et l’Europe, plus dépendante que jamais des ressources énergétiques africaines en raison de la guerre coûteuse en Ukraine, sera en difficulté.

Compte tenu des enjeux évoqués ci-dessus, en cas de succès du coup d’Etat au Niger ou de déclenchement d’une guerre totale, le casse-tête des développements récents sur le continent africain conduira à trois changements majeurs sur le plan des sphères politique, militaire et économique de la région. Dans la sphère politique, une nouvelle coalition de pays avec une attitude fortement anti-occidentale émergera en Afrique, ce qui ouvrira la voie à des mouvements anti-occidentaux déjà existants ou nouveaux à l’avenir. Dans le domaine militaire, qui complète le domaine politique, la libération du Niger entraînera la création d’une nouvelle coalition militaire contre l’Occident et la chute en domino des bases étrangères dans la région du Sahel, et bien sûr, la perte de l’hégémonie du bloc occidental. Cela coupera les mains coloniales des précieuses ressources du Sahel. Il est également très important de mentionner que la guerre au Sahel est la prochaine phase de la troisième guerre mondiale qui est actuellement en cours. Les conséquences de la guerre seront terribles pour l’économie de l’Occident, et l’Union européenne en souffrira le plus. Une autre catastrophe industrielle et sociale les attend…

