Preuve ultime: Covid-19 était planifié pour inaugurer le nouvel ordre mondial

1. Les médecins déclarent que la pandémie était planifiée

Un groupe de plus de 500 médecins allemands appelé «Doctors for Information» a fait une déclaration choquante lors d’une conférence de presse nationale: (1)

«La panique Corona est une pièce de théâtre. C’est une arnaque. Une escroquerie. Il est grand temps que nous comprenions que nous sommes au milieu d’un crime mondial.»

Ce grand groupe d’experts médicaux publie un journal médical à 500 000 exemplaires chaque semaine, pour informer le public de la désinformation massive dans les médias mainstream.

Ils organisent également des manifestations de masse en Europe, comme celle du 29 août 2020 où 12 millions de personnes se sont inscrites et plusieurs millions se sont effectivement présentées.

Pourquoi plus de 500 médecins disent-ils que la pandémie est un crime mondial? Que savent-ils, que nous ne savons pas?

L’une des nombreuses manifestations contre la «plandémie» que vous ne verrez pas dans les médias mainstream

2. Des centaines de médecins espagnols disent que la pandémie est planifiée

En Espagne, un groupe de 600 médecins appelé «Doctors for Truth» a fait une déclaration similaire lors d’une conférence de presse.

Médecins pour la vérité, Espagne

«Covid-19 est une fausse pandémie créée à des fins politiques. C’est une dictature mondiale avec une excuse sanitaire. Nous exhortons les médecins, les médias et les autorités politiques à mettre fin à cette opération criminelle en répandant la vérité.»(2)

L’Allemagne et l’Espagne ne sont que deux exemples. De grands groupes similaires de centaines d’experts médicaux existent dans des pays du monde entier.

Aux États-Unis d’Amérique, un documentaire appelé PLANDEMIC, qui expose la COVID-19 comme une opération criminelle, est soutenu par plus de 27 000 médecins!

Pourquoi ces milliers de professionnels de la santé dans le monde disent-ils que la pandémie est un crime? À quelles informations ont-ils accès, que nous n’obtenons pas des médias mainstream?

Je vous invite à regarder les faits suivants avec un esprit ouvert, puis à tirer vos propres conclusions…

3. En 2015, une méthode de test a été brevetée pour… COVID-19

En 2015, un «système et une méthode de test du COVID-19» a été breveté par Richard Rothschild, avec une organisation gouvernementale néerlandaise.

Avez-vous compris cela? En 2015, quatre ans avant même que la maladie n’existasse, une méthode de test du [coronavirus 2019 (COVI-19) de la maladie – MIRASTNEWS] COVID-19 a été développée. (2B)

Prenez une profonde inspiration et laissez cela pénétrer pendant un moment…

4. Des millions de kits de test COVID-19 vendus en 2017 et 2018

Comme nous le savons, la nouvelle maladie COVID-19 est apparue en Chine vers la fin de 2019. Par conséquent, elle a été nommée COVID-19, acronyme de Corona Virus Disease 2019.

Les données de la World Integrated Trade Solution montrent cependant quelque chose d’étonnant:

«En 2017 et 2018 – deux ans avant la COVID-19 – des centaines de millions de kits de test pour le [coronavirus 2019 (COVI-19) de la maladie – MIRASTNEWS] COVID-19 ont été distribués dans le monde.»

‘Rapide! Cache-le!!’

Ces données déroutantes ont été découvertes par quelqu’un le 5 septembre 2020, qui les a publiées sur les réseaux sociaux. Le lendemain, il est devenu viral dans le monde entier.

Le 6 septembre, le WITS a soudainement changé la désignation originale «COVID-19» en un vague «kits de test médical».

Cela n’est pas autorisé dans le commerce, car il faut toujours être précis. Il existe de nombreux types de kits de test pour différentes maladies.

Le fait qu’ils aient supprimé la spécification «COVID-19», après que ces données aient été connues dans le monde entier, prouve qu’ils ne veulent pas que quiconque le sache.

Ils ont cependant oublié de supprimer un détail: le code produit de ces «kits de test médical» est 300215, ce qui signifie: «Kits de test COVID-19».

Leur dissimulation est arrivée trop tard: cette information critique a été découverte et est révélée par des millions de personnes dans le monde. Vous pouvez télécharger un PDF contenant les données originales de ce site Web.

Deux ans avant l’épidémie de COVID-19, les États-Unis d’Amérique, l’UE, la Chine et des pays du monde entier ont commencé à exporter des millions d’instruments de test de diagnostic pour … COVID-19, une maladie qui n’existait même pas à l’époque.

6. Le «projet» COVID-19 est prévu jusqu’en 2025

La Banque mondiale montre que COVID-19 est un projet qui devrait se poursuivre jusqu’à… fin mars 2025! L’intention est donc de continuer pendant encore CINQ ANS. (2C)

7. Anthony Fauci a garanti une pandémie dans les deux prochaines années

En 2017, Anthony Fauci a fait une prédiction très étrange, avec une certitude encore plus étrange.

En toute confiance, Fauci a annoncé que pendant le premier mandat du président Trump, une épidémie surprise d’une maladie infectieuse se produirait sûrement.

Voici ce qu’il a dit: (3)

«Il n’y a AUCUNE QUESTION, il va y avoir un défi pour l’administration à venir dans le domaine des maladies infectieuses.

«Il y aura une ÉPIDÉMIE DE SURPRISE. Il n’y a AUCUN DOUTE dans l’esprit de personne à ce sujet. »

Comment Fauci pourrait-il garantir une épidémie surprise au cours du premier mandat de l’administration Trump? Que savait-il, que nous ne savons pas?

8. Bill et Melinda Gates garantissent une pandémie mondiale imminente

En 2018, Bill Gates a annoncé publiquement qu’une pandémie mondiale était en route et pourrait anéantir 30 millions de personnes. Il a dit que cela se produirait probablement au cours de la prochaine décennie. (4)

Melinda Gates a ajouté qu’un virus fabriqué est la plus grande menace pour les humains et a également assuré que cela toucherait l’humanité dans les années à venir. (5)

«Une pandémie mondiale est EN COURS. Un VIRUS INGÉNIEUR est la plus grande menace pour les sciences humaines. Cela se produira dans la PROCHAINE DÉCENNIE. »- BILL GATES, en 2018

Laissez leur choix de mots résonner dans votre esprit pendant un moment…

Ils affirment que la population dense du monde garantit cette pandémie mondiale imminente.

Mais soyons honnêtes: la majeure partie de la terre est inhabitée. Survolez l’Amérique dans un avion et regardez par la fenêtre. Vous voyez un espace vide la plupart du temps, avec quelques villes ici et là. La plupart des États-Unis d’Amérique sont encore grands ouverts et vides.

Il en va de même pour le reste du monde.

L’Australie, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Amérique, l’Afrique… c’est en grande partie la nature. Notre planète n’est pas aussi peuplée que Bill Gates veut nous le faire croire. Cette carte du monde le montre clairement…

La plus grande partie de la terre est totalement dépourvue de toute présence humaine. Donc, l’idée que le monde est largement surpeuplé et ne peut que donner lieu à une pandémie mondiale imminente est un mensonge.

[Les puissances qui ne devraient pas l’être utilisent également cette excuse pour justifier une réduction de la population mondiale – c’est-à-dire le dépeuplement.]

Les Gates ont également affirmé que le transport aérien était sûr de créer une pandémie mondiale. Mais d’innombrables personnes ont voyagé en avion au cours du siècle dernier.

Cela a-t-il donné lieu à des flambées constantes de pandémies mondiales? Bien sûr que non!

Leurs arguments pour lesquels ils ont garanti une pandémie mondiale dans les prochaines années sont des mensonges. Alors, quelle est leur véritable base pour faire de telles prédictions garanties?

9. Pratiquer pour une pandémie

Quelques mois avant l’épidémie, Bill Gates – le premier revendeur de vaccins au monde – a organisé un événement à New York. Devinez de quoi il s’agissait? C’était un «exercice de pandémie de coronavirus».

Oui, tu l’as bien lu:

Bill Gates a organisé un exercice de pandémie de coronavirus, juste avant que cela ne se produise!

Sur le grand écran de l’auditorium, vous voyez le texte imprimé: «Nous devons nous préparer à l’événement qui devient une pandémie.» Cet exercice de pandémie s’appelait Event201 et a eu lieu en octobre 2019, littéralement juste avant l’épidémie.

Leur conclusion était que toute l’humanité devait être vaccinée…

10. Excitation à l’idée de vendre des vaccins l’année prochaine

Peu de temps après cet «exercice pour une pandémie de coronavirus», Bill Gates a tweeté:

«Je suis particulièrement enthousiasmé par ce que l’année prochaine pourrait signifier pour l’un des meilleurs achats de la santé mondiale: les vaccins.» – Bill Gates, 19 décembre 2019

Pensez à ceci: le n° 1 mondial de la distribution de vaccins garantit qu’une pandémie mondiale se produira dans les années à venir, et sa femme a déclaré que nous devrions tous craindre un virus artificiel qui «est en route». Ensuite, ils organisent un exercice pour une pandémie mondiale imminente et disent que les vaccins seront la seule solution. Ensuite, Bill Gates tweete à quel point il est enthousiaste à l’idée de vendre des vaccins l’année prochaine. Immédiatement après, la pandémie annoncée éclate.

En effet, tout de suite Bill Gates proclame que la seule solution pour l’humanité est d’acheter ses vaccins…

11. Pandémie de coronavirus en 2020 prévue en 2013

En 2013, un musicien a écrit une chanson intitulée PANDEMIC. Dans ses paroles, il décrit une pandémie mondiale qui tue des millions de personnes, arrête les économies et donne lieu à des émeutes.

Sa chanson décrivait littéralement en détail ce que nous voyons dans notre monde aujourd’hui, sept ans plus tard.

Il a même évoqué l’année exacte de la pandémie: 2020, et le type spécifique de virus: un coronavirus. (6)

Voici une ligne dans ses paroles de 2013:

«2020 combiné avec CoronaVirus, les corps s’empilent.»

Cette chanson a également prédit les émeutes qui font maintenant rage dans toute l’Amérique:

«L’État émeute, utilise la rue à l’extérieur. Il arrive à vos fenêtres.»

Comment ce musicien aurait-il pu savoir en 2013 qu’une pandémie de coronavirus éclaterait en 2020, et que pendant cette pandémie des émeutes éclateraient? Il explique:

«J’ai fait des recherches en 2012 et lu les soi-disant «théories du complot ». Vous savez, ces enquêtes que les médias ne veulent pas que nous examinions. Selon ces théories, des pandémies devaient survenir dans la décennie 2020-2030. J’ai donc écrit la chanson Pandemic à ce sujet.»

12. Conseil mondial de surveillance de la préparation en septembre 2019: «Préparez-vous à une pandémie mondiale de coronavirus»

En septembre 2019 – également juste avant l’épidémie – le Global Preparedness Monitoring Board a publié un rapport intitulé «Un monde en péril».

Il a souligné la nécessité de se préparer à… une épidémie de coronavirus!

Sur la couverture du rapport se trouve l’image d’un coronavirus et de personnes portant des masques faciaux.

Dans le rapport, nous lisons le paragraphe intéressant suivant:

«L’Organisation des Nations Unies (y compris l’OMS) organise au moins deux exercices de formation et de simulation à l’échelle du système, dont un pour couvrir la dissémination délibérée d’un pathogène respiratoire mortel.»

Avez-vous compris cela?

Ils ont pratiqué pour une libération délibérée d’un pathogène respiratoire mortel.

13. Épidémie de Chine annoncée

En 2018, l’Institute for Disease Modeling a réalisé une vidéo dans laquelle ils montrent un virus de la grippe originaire de Chine, de la région de Wuhan, et se propageant dans le monde entier, tuant des millions de personnes. Ils l’ont appelé «Une simulation pour une pandémie mondiale de grippe». C’est exactement ce qui s’est produit, deux ans plus tard.

Pourquoi ont-ils dit que cela viendrait de Chine? Pourquoi pas l’Afrique, où les maladies sont bien plus nombreuses? Ou pourquoi pas l’Amérique du Sud? Ou l’Inde? Comment pourraient-ils savoir qu’il y aurait un virus de la grippe provenant de Chine et même montrer Wuhan comme la région d’origine, qui infecterait le monde entier?

Ce coronavirus a-t-il été conçu?

D’où vient le virus? L’un des plus grands experts mondiaux en matière d’armes biologiques est le Dr Francis Boyle. Il est convaincu qu’il provient d’un laboratoire d’armes biologiques à Wuhan, le Bio Safety Lab Level 4.

Cette installation est spécialisée dans le développement de… coronavirus!

Ils prennent les virus existants et les «militarisent», ce qui signifie qu’ils les rendent beaucoup plus dangereux, pour les utiliser comme une arme biologique.

Dans le clip vidéo de deux minutes qui suit, vous voyez un porte-parole de l’administration Trump, l’expert en armes biologiques, le Dr Francis Boyle, et le président Trump, expliquent comment ce virus est venu du laboratoire de Wuhan.

Le Dr Li-Meng Yan, virologue chinoise (MD, PhD) a fui le pays, a quitté son emploi dans une prestigieuse université de Hong Kong et est devenue dénonciateur. Elle est apparue à la télévision britannique où elle a affirmé que le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, avait été créé par des scientifiques chinois dans un laboratoire – et elle a offert des preuves à l’appui de ses affirmations. Vous pouvez en savoir plus sur le sujet ICI.

Vient maintenant la partie la plus intéressante:

14. En 2015, Anthony Fauci a donné à ce très laboratoire 3,7 millions de dollars.

Figure ceci: le même homme qui a garanti une épidémie surprise d’un virus dans les deux prochaines années, a donné près de 4 millions de dollars à un laboratoire qui développe des coronavirus.

Dans le court clip ci-dessous, vous pouvez voir un journaliste interroger le président Trump sur cette subvention accordée par Fauci au laboratoire de Wuhan.

Il existe cependant plus d’options à Wuhan d’où ce virus pourrait provenir. Certains pensent que cela vient de l’Institut de virologie de Wuhan, où ils travaillent également sur la militarisation des coronavirus.

15. Des expériences biologiques chinoises visant à infecter des humains avec un coronavirus révélées en 2015 par les médias d’État italiens

Il y a cinq ans, la société de médias publique italienne RAI – Radiotelevisione Italiana – a dénoncé les efforts sombres de la Chine sur les virus.

La vidéo, qui a été diffusée en novembre 2015, a montré comment des scientifiques chinois faisaient des expériences biologiques sur un virus connecté au SRAS que l’on pense être un coronavirus, dérivé de chauves-souris et de souris, se demandant si cela valait le risque afin de pouvoir modifier le virus pour compatibilité avec les organismes humains.

Voici une transcription de l’émission italienne traduite en anglais:

Expériences biologiques chinoises

Les scientifiques chinois ont créé un supervirus pulmonaire à partir de chauves-souris et de souris uniquement pour des raisons d’étude, mais il y a de nombreux aspects discutables à cela. Est-ce que ça en vaut la peine? C’est une expérience, bien sûr, mais c’est inquiétant.

Cela inquiète de nombreux scientifiques: c’est un groupe de chercheurs chinois qui attache une protéine prélevée sur des chauves-souris au virus du SRAS, la pneumonie aiguë, dérivée de souris.

La sortie est un super coronavirus qui pourrait affecter les humains. – (Source ici, où vous pouvez en savoir plus)

16. Les films ont prédit la pandémie de coronavirus

La programmation prédictive consiste à informer la population des événements qui vont bientôt se produire.

Ces dernières années, plusieurs films et séries télévisées ont été produits, sur… une pandémie mondiale de coronavirus!

Le film «Dead Plague» décrit une pandémie mondiale avec un coronavirus et mentionne même l’hydroxychloroquine comme remède.

Un autre film intitulé «Contagion» montre comment un coronavirus se propage dans le monde avec la distanciation sociale, les masques faciaux, les verrouillages, le lavage des mains, etc.

Littéralement, tout ce que nous voyons maintenant est prédit en détail dans ces films.

17. Pandémie décrite pendant les jeux olympiques d’été en 2012

Parler de programmation prédictive: lors de l’émission d’ouverture des Jeux olympiques d’été en 2012, une pandémie de coronavirus s’est jouée aux yeux du monde entier.

Des dizaines de lits d’hôpitaux, un grand nombre d’infirmières devenant les marionnettes d’un système de contrôle, la mort rôde, un géant démoniaque s’élevant dans le monde entier, et tout le théâtre était éclairé de telle manière que vu du ciel, il ressemblait à un coronavirus.

Pourquoi les Jeux Olympiques ont-ils montré une pandémie de coronavirus, dans leur émission d’ouverture?

18. Verrouillage mondial prévu en 2008

L’auteur et enquêteur Robin de Ruiter a prédit en 2008 qu’il y aurait un verrouillage mondial.

Il a dit que le but de ceci serait de créer un nouveau monde de contrôle autoritaire.

Parce qu’une grande partie de ce qu’il a écrit en 2008 se passe maintenant sous nos yeux, ce livre a été republié.

19. Les journalistes prévoient une pandémie planifiée

En 2014, le journaliste d’investigation Harry Vox a prédit une pandémie mondiale planifiée et a expliqué pourquoi la «classe dirigeante» ferait une telle chose:

«Ils ne reculeront devant rien pour compléter leur boîte à outils de contrôle. Les quarantaines et les couvre-feux sont l’une des choses qui manquaient à leur boîte à outils. Le plan est d’infecter des centaines de milliers de personnes et de créer la prochaine phase de contrôle. »(7)

20. «Scénario pour l’avenir»

Ce chercheur de renom fait référence à un document célèbre de la Fondation Rockefeller dans lequel tout ce que nous voyons se passer maintenant est littéralement prédit en détail: la pandémie mondiale, les verrouillages, l’effondrement de l’économie et l’imposition d’un contrôle autoritaire.

Tout est décrit avec une précision terrifiante… dix ans avant que cela ne se produise!

Le document est intitulé «Scénario pour l’avenir de la technologie et du développement international». (9)

Cela dit tout: un scénario pour l’avenir. Il contient un chapitre intitulé «LockStep» dans lequel une pandémie mondiale est signalée comme si elle s’était produite dans le passé, mais qui est clairement conçue comme une répétition pour l’avenir.

Opération Lockstep de la Fondation Rockefeller: « Sous le couvert d’une pandémie, nous allons créer un état de prison »

Le «scénario pour l’avenir» se poursuit en comparant deux réponses différentes à leur pandémie prévue: les États-Unis d’Amérique n’ont «fortement découragé» que les gens de prendre l’avion, tandis que la Chine a imposé une quarantaine obligatoire pour tous les citoyens.

La première réponse est accusée de propager encore plus le virus, tandis que l’imposition d’un verrouillage suffocant est saluée. Ensuite, il décrit la mise en œuvre du contrôle totalitaire:

«Pendant la pandémie, les dirigeants nationaux du monde entier ont fait preuve d’autorité et ont imposé des règles et des restrictions hermétiques, du port obligatoire de masques faciaux aux contrôles de la température corporelle aux entrées et aux espaces communs comme les gares et les supermarchés.

Il est clair que la flexion des pouvoirs est la réponse souhaitée. Mais cela empire, selon ce «scénario du futur»:

«Même après la disparition de la pandémie, ce contrôle et cette surveillance plus autoritaires des citoyens et de leurs activités sont restés stables et même intensifiés.»

«Dans les pays développés, cette surveillance accrue a pris de nombreuses formes: des identifiants biométriques pour tous les citoyens, par exemple, et une réglementation plus stricte des industries clés dont la stabilité était jugée vitale pour les intérêts nationaux.»

Manuel pour le contrôle global

Maintenant que la pandémie annoncée est bel et bien là, la même Fondation Rockefeller a proposé la deuxième étape: un manuel sur la mise en œuvre de nouveaux systèmes de contrôle pendant cette pandémie. Ce n’est que lorsque tous les réseaux de contrôle requis seront en place que le monde pourra s’ouvrir à nouveau.

Lorsque vous combinez les deux documents Rockefeller, vous voyez le plan:

1) D’abord, ils annoncent une pandémie mondiale avec un coronavirus et disent à quoi cela devrait conduire: un tout nouveau niveau de contrôle autoritaire.

2) Deuxièmement, ils donnent des étapes pratiques sur la façon d’appliquer ce système de contrôle.

Ce sont des illustrations et des citations de leur guide:

«Les applications numériques et les logiciels de suivi protégés par la confidentialité devraient être largement utilisés pour permettre un suivi des contacts plus complet.»

«Afin de contrôler totalement l’épidémie de Covid-19, nous devons tester la majorité de la population chaque semaine.»

Selon leur «Scénario du futur», la population mondiale tout entière devrait obtenir une identification numérique indiquant qui a reçu tous les vaccins. Sans vaccinations suffisantes, l’accès aux écoles, concerts, églises, transports publics, etc. sera refusé.

Aujourd’hui, en 2020, c’est exactement ce que Bill Gates et de nombreux gouvernements réclament.

21. Bill Gates a négocié un accord de recherche de contacts de 100 milliards de dollars avec le député démocrate parrain du projet de loi six mois avant la pandémie de coronavirus

Les révélations choquantes ont été dévoilées sur le podcast Thomas Paine et le Moore Paine Show sur Patreon par les deux enquêteurs.

Neuf mois après les réunions avec la Fondation Gates au Rwanda – Bobby L. Rush, un démocrate de l’Illinois, a présenté la loi de 100 milliards de dollars H.R.6666, le COVID-19 Testing, Reaching and Contacting Everyone (TRACE) Act.

Les contacts de tout le monde doivent être vérifiés

Dans une vidéo gouvernementale divulguée (10), nous voyons une conversation entre l’ancien président américain Bill Clinton et Andrew Cuomo, le gouverneur de l’État de New York.

Ils discutent de la mise en place d’un grand système de contrôle pour tester l’ensemble de la population et vérifier tous leurs contacts. Ils discutent de la manière de construire une armée pour mettre en œuvre ce système de contrôle.

Un tout nouveau niveau de contrôle global

Bill Gates a également précisé que seules les personnes qui ont été vaccinées contre Covid-19 devraient être autorisées à voyager, à aller à l’école, à assister à des réunions et à travailler. (11)

Des identifiants numériques de vaccins sont déjà en cours de développement (12) et Gates détient un brevet sur la technologie qui permet de retracer le corps d’un individu n’importe où. Cette technologie est appelée WO2020-060606 (13).

Également très intéressant à noter: une enzyme appelée LUCIFERASE est ce qui fait que le vaccin implantable de Bill Gates fonctionne

En outre, Gates souhaite mettre en place un réseau de surveillance mondial, qui suivra toutes les personnes qui sont entrées en contact avec Covid-19 (14).

Le plan: injecter à l’humanité un vaccin modifiant l’ADN

Le célèbre journaliste d’investigation Anthony Patch a fait des années de recherche sur les plans de contrôle du monde, au moyen de pandémies créées et de vaccins obligatoires. Lors d’un entretien en 2014, ce chercheur a prédit ce qui suit:

«Ils vont libérer un coronavirus artificiel. En conséquence, les gens exigeront un vaccin pour les protéger. Ce vaccin ajoutera une troisième souche d’ADN au corps d’une personne, ce qui en fera essentiellement un hybride.

«Une fois qu’une personne est injectée, son ADN subit presque immédiatement une transformation. Ce changement génétique amènera les gens à perdre la capacité de penser par eux-mêmes, sans même qu’ils s’en rendent compte. Ainsi, ils peuvent être contrôlés plus facilement, pour devenir les esclaves de l’élite.»

Bien sûr, cela semble insensé et c’est vraiment insensé. Pourtant, nous devons être conscients que cet enquêteur professionnel n’est pas dupe. Il a fait des années de recherche et c’est ce qu’il a découvert au fil des ans.

Nous devons veiller à ne pas rejeter des connaissances solides, fondées sur des années de recherche, simplement à cause de notre propre manque de compréhension de ces sujets.

20 ans de recherche disent: le vaccin changera notre ADN

Le docteur Carrie Madej a dirigé deux grandes cliniques en Géorgie, avant de se rendre en République dominicaine pour faire du travail humanitaire. Elle a étudié l’ADN et les vaccins au cours des vingt dernières années et a réalisé une vidéo urgente dans laquelle elle prévient qu’il existe un plan pour injecter à l’humanité des vaccins très dangereux contre Covid-19.

Le but de ces nouveaux vaccins sera double:

1) reprogrammer notre ADN et faire de nous des hybrides plus faciles à contrôler.

2) connectez-nous à l’intelligence artificielle grâce à un identifiant numérique de vaccin, qui ouvrira également un tout nouveau domaine de contrôle.

Cette experte médicale dit avoir observé à plusieurs reprises comment les maladies se propageaient dans les populations par avion. Pour des raisons de satisfaction, elle n’est pas en mesure de partager plus de détails à ce sujet en public.

Dépeupler la Terre au moyen d’épidémies organisées

Le Dr John Coleman est un célèbre officier du renseignement de la CIA qui a écrit un livre intitulé «Le Comité des 300».

Il y explique comment les sociétés secrètes manipulent les gouvernements, les soins de santé, les industries alimentaires, les médias, etc. Ce livre se trouve sur le site Web de la CIA. (15)

L’un des principaux objectifs des nombreuses sociétés secrètes, qui contrôlent les gouvernements et les médias, est de dépeupler la terre.

Vous pouvez trouver une liste de 32 «élites» qui soutiennent et promeuvent (selon leurs propres revendications) le dépeuplement ICI.

Le Dr Coleman dit ce qui suit à propos de leur stratégie:

«Au moins 4 milliards de mangeurs inutiles doivent être éliminés d’ici à 2050 au moyen de guerres limitées et d’épidémies organisées de maladies mortelles à action rapide…» – DR. JOHN COLEMAN, AGENT DES INTELLIGENCES DE LA CIA

Maintenir l’humanité sous les 500 000 000

En 1980, un monument en granit a été érigé en Géorgie, appelé les Guidestones. Un ensemble de 10 lignes directrices est inscrit sur la structure en huit langues modernes et un message plus court est inscrit en haut de la structure dans quatre scripts de langues anciennes.

La première directive est la suivante:

1. Maintenir l’humanité sous 500 000 000 en équilibre perpétuel avec la nature.

L’officier de la CIA, le Dr Coleman, a révélé que l’une de leurs méthodes pour «maintenir l’humanité» consiste à provoquer «des épidémies organisées de maladies mortelles à action rapide».

Utiliser des vaccins pour réduire l’humanité

Lors d’une conférence TED, Bill Gates a fait écho à cet objectif, en disant littéralement que les nouveaux vaccins peuvent être utilisés pour réduire la population mondiale de 10 à 15%! (16)

«Il y a maintenant 6,7 milliards de personnes sur terre et il y en aura bientôt 9 milliards. Cependant, nous pouvons réduire ce nombre de 10 à 15% si nous faisons du bon travail avec les nouveaux vaccins, les soins de santé et le contrôle des naissances». – BILL GATES, CONCESSIONNAIRE DE VACCINS

Vaccin Covid19 pour le contrôle de la population?

Mike Adams est un scientifique alimentaire publié, auteur du livre scientifique populaire Food Forensics et fondateur de CWC Labs accrédités ISO.

Il y a des années, il a dit ce qui suit:

«Une arme biologique fabriquée sera libérée dans les centres de population. Il y aura des appels pour un financement gouvernemental massif pour l’industrie du vaccin afin de proposer un vaccin. Miraculeusement, ils auront un vaccin développé en un temps record. Tout le monde devra faire la queue et prendre ce vaccin.»

Il y a en effet une libération d’une arme biologique artificielle, suivie d’un mandat de vaccin, d’un financement gouvernemental massif pour l’industrie du vaccin et d’un vaccin qui est développé en un temps record.

Le reste de son message est que ce vaccin commencera lentement à tuer des millions, voire des milliards, de personnes en quelques années. Ce sera un vaccin kill-switch, conçu pour réduire la population mondiale.

RÉSUMÉ: LA PANDÉMIE A-T-ELLE ÉTÉ PRÉVUE?

Des milliers de médecins qualifient la pandémie de crime mondial et de dictature mondiale avec une excuse sanitaire.

Deux ans avant l’arrivée de Covid-19 sur la scène mondiale, l’Union européenne, les États-Unis d’Amérique, la Chine et d’autres pays ont soudainement commencé à exporter des dizaines de millions de kits de test pour Covid-19.

En 2013, un musicien prédit une pandémie mondiale avec un coronavirus et dit que cela se produira en 2020. Il le savait grâce à une enquête personnelle sur les soi-disant «théories du complot».

En 2017, Anthony Fauci a garanti une épidémie surprise d’une maladie infectieuse au cours du premier mandat de l’administration Trump.

Juste avant l’éclosion d’une pandémie de coronavirus, Bill Gates a organisé un exercice mondial de pandémie de coronavirus: Event201.

Juste avant l’épidémie, le Conseil mondial de surveillance de la préparation a dit au monde qu’il était prêt pour une pandémie de coronavirus.

En 2018, l’Institute for Disease Modeling a annoncé une pandémie mondiale avec un virus de la grippe, originaire de Chine dans la région de Wuhan.

En 2018, Bill et Melinda Gates ont annoncé que dans les années à venir, il y aurait une pandémie mondiale d’un virus artificiel.

Le coronavirus SARS-CoV-2 a été créé dans le Bio Safety Lab Level 4 à Wuhan, qui a reçu des millions de dollars d’Anthony Fauci.

Plusieurs films ont décrit la pandémie de coronavirus avec beaucoup de détails, et mentionnent même l’hydroxychloroquine comme remède.

Les Jeux olympiques d’été de 2012 ont joué une pandémie de coronavirus lors de leur émission d’ouverture.

Le journaliste d’investigation Harry Vox a prédit en 2014 qu’une pandémie mondiale serait provoquée, de sorte que la «classe dirigeante» pourrait mettre en œuvre un niveau plus élevé de contrôle autoritaire.

Le journaliste d’investigation Anthony Patch a prédit une pandémie mondiale avec un virus artificiel, qui serait utilisé pour forcer un vaccin altérant l’ADN sur l’humanité.

Le Dr Carrie Madej a étudié l’ADN et les vaccins pendant des décennies et dit que le plan est d’utiliser le vaccin Covid-19 pour lancer le processus de transhumanisme: reprogrammer l’ADN humain.

L’officier de la CIA, le Dr John Coleman, a étudié les sociétés secrètes et affirme que leur objectif est de dépeupler la terre au moyen de pandémies organisées de maladies mortelles à action rapide.

Dans l’État de Géorgie, un immense monument a été érigé en 1980 avec dix directives pour l’humanité, en huit langues. Le premier de ces «dix commandements» est que l’humanité doit être réduite à un demi-milliard de personnes.

Bill Gates a déclaré lors d’une conférence TED que de nouveaux vaccins peuvent être utilisés pour réduire la population mondiale de 10 à 15%.

Le «gardien de la santé» Mike Adams a prédit il y a des années ce que nous voyons se produire maintenant: la libération d’une arme biologique, suivie d’un mandat de vaccination, un financement gouvernemental massif pour l’industrie du vaccin et un vaccin qui est mis au point en un temps record. Il a également prédit que ce vaccin tuera d’innombrables personnes au cours de quelques années.

En 2010, la Fondation Rockefeller a publié le «Scénario pour l’avenir…» dans lequel elle décrit une pandémie mondiale à venir, qui devrait aboutir à la mise en œuvre d’un contrôle autoritaire sur la population, qui s’intensifiera ensuite après la pandémie.

En 2020, ils publient un manuel sur la façon de créer ce monde de contrôle, avec un guide étape par étape. Ils disent que la vie ne peut pas revenir à la normale, tant que le monde n’est pas devenu «verrouillé» avec ce contrôle descendant des gouvernements autoritaires.

Nous voyons en effet que Bill Gates et bien d’autres dans le monde prennent immédiatement le contrôle de manière sans précédent, avec des identifiants de vaccins, des micropuces qui seront implantées dans les personnes, rendant obligatoire le port de masques faciaux, la distanciation sociale, les verrouillages forcés, la recherche extrême des contacts, etc.

Une partie de ce contrôle descendant consiste en une censure extrême de chaque voix des médecins, des scientifiques ou d’autres experts qui critiquent ce qui se passe.

Toutes les prédictions ont été faites peu de temps avant qu’elles ne se produisent

Notez que chaque prédiction de cette pandémie a été annoncée quelques années, voire des mois avant qu’elle ne se produise. C’est important.

Gates et Fauci mentent à leur public quand ils disent que «l’histoire nous dit que cela va arriver», mais il n’existe aucune base historique pour garantir qu’une pandémie mondiale de coronavirus se produira dans quelques mois ou quelques années.

Jamais dans l’histoire rien de tel ne s’est produit, à une telle échelle mondiale.

Le fait qu’un événement aussi unique sur le plan historique ait été prédit avec beaucoup de détails – par des films, des émissions, des enquêteurs, des médecins, ceux qui financent les laboratoires qui développent ces virus, ceux qui gagnent des milliards grâce à ces pandémies, ceux qui veulent créer un tout nouveau niveau de contrôle dans notre monde, etc. – montre que c’était prévu.

Y a-t-il des signes que la pandémie est manipulée?

Jusqu’à présent, nous avons examiné les indications selon lesquelles la pandémie avait été planifiée à l’avance. S’il est effectivement orchestré, cela devrait également être évident pendant la pandémie. Une pandémie planifiée est également une pandémie contrôlée.

Le plan pour contrôler le monde

Vous avez peut-être déjà entendu le mot «mondialistes», mais pour ceux qui ne le connaissent pas: ce sont des gens du monde entier qui envisagent de créer un gouvernement mondial, afin qu’ils puissent avoir un contrôle mondial total sur la santé, la religion et les finances – tout.

Les principaux acteurs dans ce domaine sont les Nations Unies, le Forum économique mondial, l’Organisation mondiale de la santé, l’Union européenne, le Fonds monétaire international et bien d’autres.

Ils se sont récemment réunis lors d’un événement appelé DAVOS, où ils ont exprimé comment la pandémie sera utilisée pour déployer leurs plans.

Voici quelques-unes des déclarations qu’ils ont faites: (18)

«C’est le moment historique dans le temps, non seulement de combattre le virus, mais de FAÇONNER LE SYSTÈME.

La pandémie représente une fenêtre d’opportunité pour RÉINITIALISER NOTRE MONDE.

Le monde doit agir conjointement et rapidement pour REVAMPER TOUS LES ASPECTS de nos sociétés et économies, des contacts éducatifs aux contacts sociaux et aux conditions de travail.

CHAQUE PAYS, des États-Unis d’Amérique à la Chine, doit participer, et chaque industrie, du pétrole et du gaz à la technologie, doit être TRANSFORMÉE.»- Klaus Schwab, bailleur de fonds du Forum économique mondial

Le Forum économique mondial, fondé par Klaus Schwab, est l’un des principaux leaders du globalisme. Il a créé un «rouet» avec tous leurs objectifs. On y voit les trois «projets» suivants: Covid19 suivi de Global Governance et Internet Governance.

Bonne lecture: La réponse au coronavirus est le nouvel ordre mondial / Agenda 2030

Personne ne veut de ces organisations

Pas un seul humain sur terre n’a voté pour que ces organisations existent, et encore moins prennent le contrôle total de nos vies, familles, communautés, emplois, santé, industries, etc. Pourtant, ils se présentent comme nos «leaders mondiaux» qui planifient tout notre avenir.

L’Organisation mondiale de la santé se présente comme le chef de file mondial de notre santé, sans qu’aucun de nous n’ait choisi pour elle.

Ils appliquent une tyrannie dans les médias mainstream et les médias sociaux, où aucune expression d’expertise médicale ou scientifique n’est autorisée, à moins qu’elle ne soit conforme aux directives de cette organisation «mondiale».

Des dizaines de milliers de médecins et de scientifiques ont été censurés dans le monde entier, par Facebook, YouTube et Twitter. Pourquoi? Parce que ces géants des médias sociaux affirment que SEUL ce que dit l’Organisation mondiale de la santé est vrai.

Toute l’humanité doit se soumettre à ces personnes qui se sont positionnées sur nous tous, sans jamais nous demander notre avis ni même consulter d’autres experts médicaux.

En fait, chaque expert médical qui dénonce ses décisions est censuré.

Cela signifie la perte totale de la liberté médicale, la perte de la liberté d’expression, la perte de la vraie science, la perte du vrai journalisme et l’imposition de dictatures par des organisations pour lesquelles personne n’a voté, dirigées par des personnes que personne ne voulait et pourtant elles s’approprient simplement notre monde.

Ils sont le gros méchant sur le terrain de jeu, qui joue le patron sur tout le monde.

L’Organisation mondiale de la santé est dirigée par un terroriste

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, est membre d’un violent parti communiste révolutionnaire en Éthiopie, le Front de libération du peuple du Tigray. (19)

Le département de la sécurité intérieure déclare clairement:

«Le TPLF est considéré comme une organisation terroriste de niveau III… sur la base de ses activités violentes…»

Laissons cela passer à vous: l’homme qui dirige l’Organisation mondiale de la santé est littéralement un terroriste communiste, qui a été impliqué dans le meurtre de milliers d’innocents, essayant d’imposer le communisme à l’Éthiopie.

Et cet homme intimide le monde entier, nous dit à tous ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire, censurant tous les professionnels de la santé qui ont une opinion différente, exigeant une obéissance aveugle de toute l’humanité, tout en imposant des mandats pour être vaccinés par leur sponsor financier numéro un. : Bill Gates.

Est-ce le monde dans lequel tu veux vivre, à partir de maintenant?

De plus en plus de pandémies, jusqu’à ce que l’humanité se soumette

Ces mondialistes menacent même l’humanité de plus de souffrances, si nous ne nous soumettons pas à leur contrôle total. Le prince Charles a récemment rejoint DAVOS et a déclaré publiquement:

« Il y aura de plus en plus de pandémies, si nous ne faisons pas la « grande réinitialisation » maintenant. » (18)

Bill Gates appelle déjà cette «pandémie une» et parle de «pandémie deux et trois».

L’enquêteur qui, en 2013, avait prédit qu’une pandémie de coronavirus se produirait en 2020, suivie d’émeutes, a déclaré que le plan était de créer une série de pandémies en 2020-2030.

Cette décennie est le calendrier choisi pour transformer le monde en une grande république bananière, dirigée par des hommes fous et avides de pouvoir, qui dépeuplent la terre et asservissent le reste de l’humanité.

Ils prévoient de provoquer autant de pandémies que nécessaire, afin de briser le dos de l’humanité, jusqu’à ce que tout le monde se soumette à leur contrôle mondial.

Commencez-vous à comprendre pourquoi plus de 500 médecins allemands, 600 médecins espagnols, des milliers d’experts médicaux des États-Unis et bien d’autres dans le monde appellent cette pandémie un «crime mondial»?

Les dirigeants de l’Église catholique mettent en garde l’humanité

Un archevêque et plusieurs cardinaux de l’Église catholique romaine ont écrit une lettre à l’humanité, pour nous avertir de la tyrannie globale sous le couvert de Covid-19.

Ceci est un extrait de ce message historique, qui a été traduit dans de nombreuses langues et envoyé aux dirigeants du monde entier. (20)

«Nous avons des raisons de croire, sur la base des données officielles sur l’incidence de l’épidémie par rapport au nombre de décès, qu’il existe des puissances intéressées à semer la panique parmi la population mondiale dans le seul but d’imposer en permanence des formes de restriction inacceptables sur les libertés, de contrôler les personnes et de suivre leurs mouvements. L’imposition de ces mesures illibérales est un prélude inquiétant à la réalisation d’un gouvernement mondial indépendant de tout contrôle.

Y a-t-il de l’espoir? Que pouvons-nous faire?

Y a-t-il un espoir pour notre avenir, ou sommes-nous livrés aux mains impitoyables de ces méchants méga-milliardaires qui veulent dépeupler la terre et prendre le contrôle total de l’humanité?

Oui, il y a de l’espoir. L’avenir est plus radieux qu’on ne peut même l’imaginer!

Ce n’est pas un scénario funeste et sombre, mais un appel au réveil pour que l’humanité cesse de croire aveuglément la mafia-médias et les politiciens pervers, et se lève pour un avenir de liberté.

Je vous invite à rejoindre un mouvement unique et historique de combattants de la liberté mondiale, qui conduira l’humanité dans une nouvelle ère d’espoir, de restauration et de plus de liberté que nous n’en avons jamais connue.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BEFORE IT’S NEWS