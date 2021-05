Autriche: jusqu’à présent, 20 cas de COVID-19 et six décès malgré une vaccination complète

Comme le montre un rapport de l’Office fédéral de la sécurité dans les soins de santé, il y a eu jusqu’à présent 20 cas en Autriche dans lesquels des personnes ont contracté le COVID-19 avec des symptômes malgré une vaccination corona complète. Six des personnes touchées sont décédées.

Source: www.globallookpress.com © Photomaton / Havergo / Image d’icône

Bien qu’ils aient été «complètement immunisés» avec une vaccination corona, 20 personnes en Autriche ont développé une maladie COVID-19 avec des symptômes. Six des personnes touchées sont décédées et deux autres personnes auraient été hospitalisées.

Cela ressort du rapport hebdomadaire sur les effets secondaires de l’Office fédéral de la sécurité des soins de santé (BASG). Les cas de personnes qui ont été testées positives pour le SRAS-CoV-2 et qui ont été vaccinées et qui ne présentent aucun symptôme ne sont pas comptabilisés dans le rapport. n

Littéralement, il est dit dans le rapport:

« Jusqu’à présent, 20 cas (BioNTech / Pfizer) ont été signalés à l’Office fédéral de la sécurité sanitaire (BASG) dans lesquels l’effet protecteur selon la définition ci-dessus n’a pas été atteint. 6 personnes sont décédées et un séjour à l’hôpital a été signalé pour 2 autres patients. « (Orthographe dans l’original)

Tous les cas sont survenus après la vaccination avec le vaccin BioNTech / Pfizer, qui était le plus souvent vacciné en Autriche. Avec le vaccin controversé d’AstraZeneca, relativement peu de personnes en Autriche ont été complètement vaccinées en raison de l’intervalle plus long jusqu’à la deuxième dose.

Le rapport BASG indique que l’absence d’effet dans le cas des vaccinations est « particulièrement pertinente » et doit être signalée dans tous les cas. La personne affectée doit avoir été testée positive pour le SRAS-CoV-2 et présenter également des symptômes tels que fièvre, essoufflement, toux ou perte d’odorat ou de goût. Un test positif pour le pathogène SRAS-CoV-2 sans symptômes reconnaissables n’est donc pas classé comme une « percée vaccinale » selon le BASG, « car les vaccins COVID-19 actuellement approuvés ont été développés pour prévenir les maladies ».

Plus d’informations sur le sujet – De plus en plus de cas de COVID-19 malgré une vaccination corona complète

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT