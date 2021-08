CDC: 11 940 DÉCÈS et 618 648 blessures et 1 175 bébés à naître MORTS à la suite des injections COVID-19

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Selon les statistiques les plus récentes publiées par le CDC vendredi dernier, leur Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) a désormais enregistré deux fois plus de décès à la suite des injections COVID-19 expérimentales non approuvés par la FDA au cours des 8 derniers mois, que les décès enregistrés suivant TOUS les vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 dernières années.

Malgré ces faits vérifiés par le gouvernement américain par le CDC concernant les injections COVID-19 expérimentales, non seulement ils continuent de les administrer, mais la grande impulsion est maintenant de les MANDATER comme une exigence pour l’emploi dans les emplois du gouvernement et du secteur privé.

Et jusqu’à présent, au moins, il semble que la majorité du public américain soit disposée à se conformer et à participer à ce qui ne peut être qualifié que de génocide de masse.

Comme nous l’avons signalé la semaine dernière, Israël prévoit maintenant de déployer une troisième injection des vaccins Pfizer à ceux qui ont déjà été injectés deux fois et qui ont survécu, en ciblant d’abord les personnes âgées, et nous pouvons certainement nous attendre au même déploiement bientôt ici aux États-Unis également. .

Le vidage des données du 30 juillet dans le VAERS, dont tout le monde reconnaît qu’il ne s’agit pas des données complètes sur les décès et les blessures suite aux injections COVID-19, révèle 11 940 décès et 618 648 blessures parmi 518 770 cas, dont 12 808 invalidités permanentes, 65 272 visites aux urgences, 40 873 hospitalisations et 11 198 blessures mettant la vie en danger

Il y a également 1 175 décès prématurés d’enfants à naître à la suite d’injections COVID-19 chez des femmes enceintes. (Source.)

Ce doit être l’information la plus censurée aux États-Unis en ce moment, même si elle est basée sur les propres données et le propre système de rapport du gouvernement.

Face à ces statistiques, la réponse du CDC est que ces rapports ne prouvent pas le lien de causalité. Ils feraient croire à tout le monde que tous ces décès et blessures à la suite des injections de COVID-19 ne sont que des « coïncidences ».

Les rapports d’événements indésirables au VAERS après la vaccination, y compris les décès, ne signifient pas nécessairement qu’un vaccin a causé un problème de santé. Un examen des informations cliniques disponibles, y compris les certificats de décès, l’autopsie et les dossiers médicaux, n’a pas établi de lien de causalité avec les vaccins COVID-19. (Source.)

Cependant, si vous recherchez des décès suite à tous les vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 années précédant les autorisations d’utilisation d’urgence des injections COVID-19, vous verrez qu’il y a maintenant environ deux fois plus de décès suite aux injections COVID-19 par rapport aux décès suite à TOUS les vaccins au cours des 30 DERNIÈRES ANNÉES.

Faites les maths les gens. Vérifiez les faits sur les affirmations du CDC.

Les injections COVID-19 ont reçu une première autorisation d’utilisation en urgence début décembre 2020. Ainsi, le nombre de décès enregistrés suite à ces injections au 23 juillet 2021 est de 11 940, en moins de 8 mois.

Mais arrondissons à 8 mois, ce qui équivaudrait à une moyenne de 1 492 décès par mois.

Du 1/1/1991 au 11/10/2020, il y a eu 6 068 décès en 359 mois, ce qui équivaut à une moyenne de 17 décès par mois suite aux vaccins approuvés par la FDA.

Il s’agit d’une augmentation de 8676 % des décès enregistrés à la suite des injections COVID-19, par rapport aux décès à la suite de tous les vaccins précédents approuvés par la FDA.

Quelles sont les chances statistiques que ce soient toutes des « coïncidences » ?

A peu près ZÉRO. Le CDC vous ment. Ils servent les compagnies pharmaceutiques, pas le peuple américain, et plus tôt vous comprendrez cela, mieux ce sera, car votre vie est en jeu et votre vie n’a aucun sens pour eux.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News