Les actions pharmaceutiques s’effondrent. Moderna en baisse de 70% + 65 615 décès sont désormais signalés en Europe et aux États-Unis suite aux vaccins contre le COVID-19 – Les médias d’entreprise refusent de publier ces données

Un autre patriote de haute intégrité, l’ancien gestionnaire de portefeuille de BlackRock Edward Dowd, s’exprime sur les véritables motivations derrière la pandémie, qui, selon lui, ne concernent pas du tout la COVID. Au lieu de cela, tout est une question d’argent – en particulier un problème de dette mondiale et un effondrement mondial imminent de l’industrie financière.

Au cours de sa carrière, Dowd a été témoin de deux bulles – la fraude d’entreprise puis la fraude bancaire – et maintenant il pense que nous sommes dans la troisième bulle, qui implique les Banques centrales et les Gouvernements.1

« De nombreux organismes de réglementation ont été capturés par des intérêts financiers aux poches profondes, et nous devons donc faire passer le mot et sensibiliser les gens en éduquant les gens, car les gouvernements ne vont pas venir nous sauver cette fois. Nous, le peuple, allons le faire, je crois », dit-il.2

Les décès ont augmenté après les piqûres COVID

Dowd s’est méfié très tôt des injections COVID-19, alors qu’il examinait les données sur les effets secondaires du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). « Ces piqûres tuent des gens et mutilent des gens. C’est ma conviction personnelle, et je pense que j’ai 100% raison », dit-il.3

Dowd a analysé les données sur les taux de mortalité avant et après la généralisation des injections COVID-19 et a constaté que les taux de mortalité se sont aggravés en 2021 – après la prévalence des injections – par rapport à 2020, en particulier parmi les décès non liés à la COVID chez les jeunes.

Par exemple, Scott Davison, PDG de la compagnie d’assurance basée en Indiana OneAmerica, a signalé que le taux de mortalité des 18 à 64 ans avait augmenté de 40 % par rapport à avant la pandémie.4

En outre, les compagnies d’assurance citant des taux de mortalité plus élevés incluent Hartford Insurance Group, qui a annoncé une augmentation de la mortalité de 32% par rapport à 2019 et de 20% par rapport à 2020 avant les injections. Lincoln National a également déclaré que les demandes de décès avaient augmenté de 13,7 % d’une année sur l’autre et de 54 % au quatrième trimestre par rapport à 2019.5 a tweeté Dowd:6

« Randy Frietag CFO vient d’expliquer qu’en 2021, la part de jeunes mourant de covid a doublé au cours de la seconde moitié de l’année et cela a entraîné le résultat pour Lincoln et ses pairs. Il a cité 40% au 3Q et 35% au 4Q avaient moins de 65 ans… Les mandats tuent des gens… Cela ne devrait pas se produire avec des vaccins miracles dans une période de population en âge de travailler et un Omicron doux.

En outre, Dowd a souligné « un pic de mortalité chez les personnes plus jeunes en âge de travailler a coïncidé avec les mandats de vaccination. La flambée des décès chez les jeunes a culminé au troisième trimestre 2021, lorsque les décès par COVID étaient extrêmement faibles (mais en hausse jusqu’à la fin septembre). »7

Dowd a également rapporté des données de la société publique de pompes funèbres Carriage Services, qui a annoncé une augmentation de 28 % en septembre 2021 par rapport à septembre 2020, tandis qu’en août, une augmentation de 13 %, a-t-il tweeté :8,9

«Les affaires ont été plutôt bonnes depuis l’introduction des vaccins et le stock a augmenté de 106% en 2021. Curieux non? Les gars, c’est choquant car 89% des salons funéraires sont privés aux États-Unis. Nous ne voyons que la partie émergée de l’iceberg. »

La bulle de la dette mondiale est à son apogée

La pandémie était la couverture parfaite pour que les banques centrales impriment de l’argent en cas d' »urgence », a déclaré Dowd.10 « Sous le couvert de Covid, ils ont pu imprimer 65% d’argent en plus pour maintenir cette chose à flot, mais nous sommes ici à la fin des jours. »11 Après la Grande Crise Financière, la décision a été prise d’augmenter la masse monétaire, mais pour chaque dollar que vous créez, vous créez un dollar de dette, qui se multiplie ensuite à travers le monde.

Ce système financier basé sur la dette n’est pas viable et Dowd pense qu’il est au bord de l’effondrement. « Ma thèse principale est que nous avons un problème d’endettement mondial, et après la Grande Crise Financière (de 2007-2008), toutes les Banques centrales et les Gouvernements ont commencé à injecter de l’argent dans le système. »12 Depuis 2008, les Banques centrales ont coopéré pour maintenir la bulle de la dette à flot — il a utilisé l’exemple des obligations à rendement négatif en Europe — mais elle ne peut pas rester à flot indéfiniment.

Les restrictions sur les voyages, les passeports pour les vaccins et la censure rampante adoptées comme mesures pour contrôler la pandémie sont toutes un moyen mondial de contrôler l’effondrement et ses conséquences, estime Dowd, mis en place sous couvert de soins médicaux :13

« Si vous savez qu’une bulle de la dette va exploser, que les pensions ne pourront pas être payées et que les économies des gens seront anéanties, ne serait-il pas intéressant d’utiliser la COVID comme couverture pour mettre en place un système pour empêcher que tout cela n’arrive, un système médical… sous couvert d’assistance ou d’aide médicale. C’est un système tyrannique furtif qui peut passer assez rapidement du médical à la prévention des émeutes.

« C’est ce que je ferais si j’anticipais un problème d’endettement mondial », a-t-il ajouté.14 Lorsqu’on lui a demandé si l’effondrement était garanti, Dowd a répondu : « Absolument, ce n’est qu’une question de temps. » Il ne voulait pas spéculer sur la question de savoir si l’effondrement aurait lieu cette année, l’année prochaine ou à un autre moment dans le futur, mais pense que ce sera le plus tôt possible. Pourtant, il a souligné que les gens ne devraient pas se précipiter pour prendre des décisions d’investissement basées sur cette prédiction.

Le chat est sorti du sac

Avec des données solides selon lesquelles les décès non liés à la COVID ont monté en flèche chez les jeunes depuis l’introduction des vaccins COVID-19, des preuves de fraude dans les essais de vaccins COVID de Pfizer et des données inquiétantes du ministère de la Défense (DOD) sur les effets secondaires des injections COVID, Dowd pense que ce n’est qu’une question de temps avant que les criminels à l’origine de ce stratagème ne soient tenus responsables.

Par exemple, trois dénonciateurs du DOD ont miné les données de la base de données sur la santé du DOD, révélant des augmentations significatives des taux de fausses couches, de cancers, de maladies neurologiques et de mortinaissances depuis le déploiement des piqûres COVID-19.15 Ceci, combiné à des mandats de santé publique absurdes, ça ne colle pas :16

« Les réponses des gouvernements à ce virus qui ne tue pas 99,9 % d’entre nous n’ont aucun sens. Et ils sont tous unis dans leur détermination à mettre en place ces systèmes – ces systèmes de vaccination/passeport numériques. Ils sont tous synchronisés globalement. Ils veulent tous que nous obtenions ces piqûres, et c’est trop unifié. Je soupçonne qu’il y a un problème sur la route.

Les systèmes, y compris les plans en constante expansion pour la monnaie numérique, les passeports pour les vaccins et les identifiants numériques, sont en place pour le contrôle et le pouvoir.17 Alors que les identifiants numériques sont présentés comme pratiques et faciles, il y a en dessous la capacité de suivre – et de taxer – tout ce que vous faites.

Si vous achetez les « mauvais » produits ou aliments, vous pourriez être pénalisé en étant lourdement taxé, par exemple, et il n’y a pas de limite au montant de la taxe ou aux produits ou activités qui pourraient être affectés. Même la promotion de la fausse viande au lieu de vraies protéines animales, estime Dowd, est un moyen de détourner les gens des protéines d’origine animale, qui sont essentielles pour la santé et la croissance. « Ils veulent que vous tombiez malade et mouriez », a-t-il dit, ou à tout le moins que vous restiez physiquement faible.

[Pass Vaccinal = Passeport pour la Mort. JDDM – MIRASTNEWS]

« C’est un système d’asservissement total », a déclaré Dowd. « Et puis ils peuvent couper votre monnaie numérique si vous vous comportez mal, comme ils le font en Chine… la monnaie numérique et le crédit social seront liés. Si vous êtes un « mauvais citoyen », ils l’éteignent et vous disparaissez. »18 La réponse, selon Dowd, réside dans l’élimination du système monétaire basé sur la dette :19

« Nous devons avoir un système monétaire qui ne soit plus basé sur la dette… qui permette de vrais investissements dans de vraies choses, pas la spéculation financière… Je pense que ça va passer du global au local. Donc c’est vraiment important de faire de vraies relations humaines localement, de développer un réseau de personnes en qui vous avez confiance, sur qui vous pouvez compter et qui prendront soin de vous. Ce n’est pas une question d’argent. C’est une question de connexion humaine et de prendre soin les uns des autres.

En attendant, il a souligné que « l’argent est bon » si vous pensez qu’un krach financier se profile et a offert ces signes avant-coureurs d’un effondrement financier imminent :

Beaucoup de fluctuations de change par rapport au dollar

Les rendements du marché obligataire augmentent rapidement, car ils ont été maintenus artificiellement bas

Signes de fonctionnaires ne parlant plus en public

Surveillez les marchés boursiers et les prix de l’or et de l’argent

Fraude Pfizer révélée

Dowd craignait de se faire vacciner contre la COVID-19 depuis le début. « L’opération Warp Speed ​​ressemble à un désastre », a-t-il déclaré, notant que le médicament est expérimental et qu’il faut normalement sept à 10 ans pour que les données de sécurité pour que les injections soient efficaces. Il a vu très tôt les effets secondaires des piqûres signalés à la base de données VAERS, il était donc très méfiant et n’a pas pris la piqûre.

Puis, vers novembre, un ami de l’industrie biotechnologique lui a dit que le critère d’évaluation de la mortalité toutes causes confondues avait été manqué par Pfizer dans l’essai clinique initial – cela signifie que dans le groupe piqué, il y avait plus de décès que dans le groupe placebo. Normalement, pendant le processus d’approbation du médicament, si vous ne parvenez pas à ce critère, vous n’êtes pas approuvé.

Dowd a déclaré. « Quand cela est sorti en novembre, les dirigeants de la biotechnologie qui ont vu cela ont décidé qu’ils n’allaient pas recevoir de boosters, et les personnes qui n’étaient pas vaccinées n’allaient pas être vaccinées. »20 Voyant que nous avons été induits en erreur, Dowd a commencé pour partager ses réflexions sur Twitter. À cette époque, la FDA a décidé de cacher les données cliniques de l’essai pendant 75 ans.

« Quand j’ai vu cela, c’est à ce moment-là que je me suis fait entendre et que j’ai dit qu’il y avait eu fraude. Comment puis-je le savoir ? Ils ne nous montreront pas les données cliniques. »21 Ensuite, il s’est entretenu avec Brooke Jackson, une directrice régionale anciennement employée par le sous-traitant de Pfizer Ventavia Research Group, qui testait le vaccin COVID-19 de Pfizer.

Elle a été témoin de données falsifiées, de patients non indifférents, de vaccinateurs insuffisamment formés et d’un manque de suivi approprié des événements indésirables signalés. Après avoir informé Ventavia de ses préoccupations, à plusieurs reprises, elle a déposé une plainte auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis – et a été licenciée le même jour.22 Dowd pense que cette fraude n’aurait pas pu se produire sans l’aide de la FDA.

Exécutif de la FDA : les injections annuelles de COVID sont imminentes

Si vous pensiez que vous en auriez fini avec les injections COVID-19 après les deux ou trois premières doses, vous vous trompez. La fin du jeu a été révélée dans des images publiées par Project Veritas, dans lesquelles Christopher Cole, directeur général de l’initiative de contre-mesures de la FDA, parle des conflits d’intérêts de la FDA.

« Vous devrez vous faire vacciner chaque année [vaccin COVID] », a-t-il déclaré. « Je veux dire, cela n’a pas encore été officiellement annoncé parce qu’ils ne veulent pas, comme, énerver tout le monde, » a-t-il expliqué :23

«Eh bien, il y a une incitation financière pour Pfizer et les sociétés pharmaceutiques à promouvoir des vaccinations supplémentaires… ce sera une source de revenus récurrente. Ce n’est peut-être pas tant que ça au départ, mais ce sera récurrent – ​​s’ils le peuvent – ​​s’ils peuvent obtenir chaque personne requise lors d’un vaccin annuel, c’est un retour d’argent récurrent dans leur entreprise… c’est l’un des avantages. Ils le veulent clairement aussi pour cette raison.

Cole déclare également: « Biden veut inoculer autant de personnes que possible » et, lorsqu’il s’agit d’approuver les vaccins COVID-19 pour les tout-petits, déclare: « Ils ne vont pas approuver [l’autorisation d’utilisation d’urgence pour les enfants de 5 ans ou moins]. »24

Dans une déclaration officielle, la FDA a répondu aux remarques de Cole en disant : « La personne prétendument dans la vidéo ne travaille pas sur les questions de vaccins et ne représente pas le point de vue de la FDA. »25

Cependant, dans l’état actuel des choses, se tourner vers Wall Street peut donner certains des meilleurs indices que ce que dit Dowd est correct – même avec des injections COVID-19 si répandues, les actions de Big Pharma chutent. Moderna, par exemple, était en baisse de près de 70 % par rapport à ses sommets historiques de 2021.26 « En temps normal, cela ferait beaucoup de nouvelles. Selon lui, la réponse réside dans le fait que chaque personne défende la liberté :27

« Nous devons tous nous impliquer. Nous ne pouvons plus rester silencieux… si vous croyez ce que je dis sur ce qui se passe avec la fraude Pfizer, vous devez en informer vos proches. Vous allez devoir avoir des conversations inconfortables. Je suis une voix différente. Je suis une voix de Wall Street, et je dis fraude.

Indiquez également les cours des actions à ces personnes pour les convaincre que quelque chose se passe, Wall Street se retourne contre nous. Cela, espérons-le, peut changer d’avis, faire réfléchir quelqu’un. C’est une bataille pour l’esprit marginal, et vous n’allez pas convaincre les gens en leur criant dessus. Vous devez les aborder avec amour… Tout le monde doit défendre la liberté. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/03/05/dangerous-pfizer-vaccine-fraud-exposed.aspx?ui=34fa29cbfa00b5391685512ec2ab0b2f8ed29d6321c49e56cf1b2a4d306e8cfa&sd=20120401&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20220305&mid=DM1118706&rid=1424749822

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

L’Ukraine demande aux réfugiés congolais de combattre la Russie, voici sa RÉPONSE !

Un réfugié du Congo dit qu’on lui a demandé de se battre contre la Russie pour l’Ukraine et qu’il a refusé. Cela s’est produit après qu’on lui ait dit de sortir d’un train qu’il tentait de fuir… (CONTINUER LA LECTURE / SOURCES : https://bit.ly/3vHHwL1)

Les injections de Pfizer provoquent des anticorps anti-spermatozoïdes 3-4-2022

Les injections de Pfizer provoquent des anticorps anti-spermatozoïdes 3-4-2022

La FDA publie les données EXPLOSIVES du vaccin avec 1 200 effets secondaires !

La Food and Drug Administration (FDA) a publié 55 000 pages de données d’essais de vaccins Pfizer. La FDA a d’abord essayé de garder les données secrètes pendant 75 ans en invoquant le « manque de ressources »… (CONTINUER LA LECTURE / SOURCES : https://bit.ly/3HJZVtd)

PREUVE DE LA FAUSSE GUERRE DISTRACTION DES DÉCÈS MASSIFS DES VACCINS

PREUVE DE LA FAUSSE GUERRE DISTRACTION DES DÉCÈS MASSIFS DES VACCINS

65 615 décès sont désormais signalés en Europe et aux États-Unis suite aux vaccins contre le COVID-19 – Les médias d’entreprise refusent de publier ces données

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health impact News

Ici, début mars 2022, les statistiques sanitaires officielles du gouvernement en Europe et aux États-Unis rapportent que 65 615 personnes sont maintenant décédées à la suite d’injections COVID-19.

Ce sont des systèmes de signalement « passifs », de sorte que le nombre réel de vies perdues est beaucoup plus élevé. Une étude estime que le facteur non déclaré pour les blessures et les décès liés au vaccin COVID-19 est de 41X, ce qui porterait ces totaux à plus près de 2,8 MILLIONS de décès, et cela uniquement aux États-Unis et dans certains pays d’Europe.

Aux États-Unis, le Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) signale désormais 24 827 décès suite aux vaccins COVID-19. (Source.)

Cela représente 2,74 fois plus de décès que le nombre total de décès (9 051) enregistrés après tous les vaccins au cours des 30 années précédentes. (Source.)

La base de données européenne (pays de l’EEE et hors EEE) des rapports sur les réactions médicamenteuses suspectées est EudraVigilance, vérifiée par l’Agence européenne des médicaments (EMA), et ils signalent désormais 40 788 décès et 3 771 826 blessures suite à des injections de quatre injections COVID-19 expérimentales :

VACCIN COVID-19 À ARNM MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 À ARNM PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Sur le total des blessures enregistrées, près de la moitié d’entre elles (1 769 255) sont des blessures graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; elle peut être classée comme « grave » si elle correspond à un événement médical qui entraîne la mort, met la vie en danger, nécessite une hospitalisation, entraîne une autre affection médicalement importante ou prolonge une hospitalisation existante, entraîne une invalidité ou une incapacité persistante ou importante , ou est une anomalie congénitale / anomalie congénitale. »

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. C’est beaucoup de travail de compiler chaque réaction avec des blessures et des décès, car il n’y a pas de place sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à le publier, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 26 février 2022.

Nombre total de réactions pour le vaccin ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer : 18 651 décès et 1 853 008 blessés au 26/02/2022

53 674 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 260 décès

63 812 Affections cardiaques incl. 2 707 décès

566 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 58 décès

24 413 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 12 décès

2 197 Troubles endocriniens incl. 8 décès

27 948 Affections oculaires incl. 41 décès

141 674 Affections gastro-intestinales incl. 723 décès

459 374 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 5 313 ​​décès

2 096 Affections hépatobiliaires incl. 95 décès

19 868 Affections du système immunitaire, y compris 102 décès

90 415 Infections et infestations incl. 1 974 décès

36 863 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 360 décès

45 821 Enquêtes incl. 529 décès

12 170 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 296 décès

215 842 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 235 décès

1 848 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 182 décès

298 666 Troubles du système nerveux incl. 1 993 décès

2 758 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 77 décès

270 Problèmes de produit incl. 3 décès

33 204 Troubles psychiatriques incl. 217 décès

6 732 Troubles rénaux et urinaires incl. 278 décès

77 789 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 6 décès

78 270 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 972 décès

84 351 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 151 décès

4 327 Situation sociale incl. 24 décès

22 552 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 214 décès

45 508 Affections vasculaires incl. 821 décès

Total des réactions pour le vaccin ARNm ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna : 11 301 décès et 598 430 blessés au 26/02/2022

14 641 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 123 décès

20 408 Troubles cardiaques incl. 1 198 décès

198 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 13 décès

6 965 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 8 décès

570 Troubles endocriniens incl. 6 décès

8 136 Affections oculaires incl. 35 décès

48 461 Troubles gastro-intestinaux incl. 424 décès

159 198 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 3 719 décès

835 Affections hépatobiliaires incl. 56 décès

5 978 Troubles du système immunitaire incl. 22 décès

25 281 Infections et infestations incl. 1058 décès

10 768 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 214 décès

13 222 Enquêtes incl. 396 décès

5 118 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 269 ​​décès

73 704 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 226 décès

718 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 85 décès

100 064 Troubles du système nerveux incl. 1 068 décès

947 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 10 décès

109 Problèmes de produit incl. 4 décès

10 105 Troubles psychiatriques incl. 182 décès

3 252 Troubles rénaux et urinaires incl. 221 décès

14 762 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 9 décès

25 178 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 191 décès

30 360 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 98 décès

2 374 Situation sociale incl. 45 décès

4 085 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 209 décès

12 993 Affections vasculaires incl. 412 décès

Total des réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/ AstraZeneca : 8 258 décès et 1 185 772 blessés au 26/02/2022

14 184 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 283 décès

21 550 Troubles cardiaques incl. 866 décès

244 Affections congénitales familiales et génétiques incl. 9 décès

13 705 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 7 décès

720 Troubles endocriniens incl. 6 décès

20 461 Affections oculaires incl. 32 décès

109 248 Affections gastro-intestinales incl. 452 décès

314 196 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 1 900 décès

1 068 Affections hépatobiliaires incl. 70 décès

5 552 Affections du système immunitaire, y compris 40 décès

46 278 Infections et infestations incl. 644 décès

14 101 Blessure empoisonnement et complications procédurales incl. 208 décès

26 725 Enquêtes incl. 214 décès

13 288 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 132 décès

171 844 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 172 décès

782 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 44 décès

238 862 Troubles du système nerveux incl. 1 211 décès

635 Grossesse affections puerpérales et périnatales incl. 22 décès

203 Problèmes de produit incl. 1 décès

21 471 Troubles psychiatriques incl. 73 décès

4 449 Troubles rénaux et urinaires incl. 83 décès

17 321 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 3 décès

42 371 Troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux incl. 1 125 décès

53 063 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 69 décès

1 719 Situation sociale incl. 9 décès

2 404 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 35 décès

29 328 Affections vasculaires incl. 548 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 2 578 décès et 134 616 blessés au 26/02/2022

1 332 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 55 décès

2 768 Troubles cardiaques incl. 216 décès

44 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 1 décès

1 421 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 3 décès

110 Troubles endocriniens incl. 1 décès

1 756 Troubles oculaires incl. 11 décès

9 919 Affections gastro-intestinales incl. 95 décès

36 367 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 740 décès

166 Affections hépatobiliaires incl. 17 décès

577 Affections du système immunitaire, y compris 10 décès

9 426 Infections et infestations incl. 218 décès

1 259 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 29 décès

6 546 Enquêtes incl. 137 décès

830 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 65 décès

17 759 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 59 décès

98 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 9 décès

24 356 Troubles du système nerveux incl. 252 décès

67 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 1 décès

32 Problèmes liés au produit

1 898 Troubles psychiatriques incl. 26 décès

579 Troubles rénaux et urinaires incl. 35 décès

3 288 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 7 décès

4 758 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 321 décès

3 992 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 12 décès

438 Circonstances sociales incl. 5 décès

965 Interventions chirurgicales et médicales incl. 78 décès

3 865 Affections vasculaires incl. 175 décès

*Ces totaux sont des estimations basées sur des rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés aux bases de données des effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données VAERS des États-Unis et le système de carte jaune du Royaume-Uni. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Plus tôt cette semaine, Blaze Media a publié un rapport exclusif indiquant que le gouvernement fédéral a payé des centaines de sociétés de médias pour faire la publicité des vaccins COVID-19 tandis que ces mêmes médias ont fourni une couverture positive des vaccins.

En réponse à une demande FOIA déposée par TheBlaze, HHS a révélé qu’il avait acheté de la publicité auprès des principaux réseaux d’information, notamment ABC, CBS et NBC, ainsi que des chaînes d’information câblées Fox News, CNN et MSNBC, des publications médiatiques héritées, notamment le New York Post, le Los Angeles Times et le Washington Post, des sociétés de médias numériques comme BuzzFeed News et Newsmax, et des centaines de journaux et de chaînes de télévision locales. Ces points de vente étaient collectivement responsables de la publication d’innombrables articles et segments vidéo concernant le vaccin qui étaient presque uniformément positifs sur le vaccin en termes d’efficacité et de sécurité.

Des centaines d’organisations de presse ont été payées par le gouvernement fédéral pour faire de la publicité pour les vaccins dans le cadre d’une « campagne médiatique globale« , selon des documents que TheBlaze a obtenus du ministère de la Santé et des Services sociaux. L’administration Biden a acheté des publicités à la télévision, à la radio, dans la presse écrite et sur les réseaux sociaux pour renforcer la confiance dans les vaccins, en synchronisant cet effort avec la disponibilité croissante des vaccins. Le gouvernement s’est également appuyé sur des médias gagnés mettant en vedette des « influenceurs » de « communautés durement touchées par la COVID-19 » et des « experts » comme le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, et d’autres universitaires pour être interviewés et promouvoir la vaccination dans l’actualité.

Bien que pratiquement toutes ces salles de rédaction aient produit des articles sur les vaccins COVID-19, l’argent des contribuables versé à leurs entreprises n’a pas été divulgué au public dans les reportages, car la pratique courante veut que les équipes éditoriales opèrent indépendamment des services de publicité dans les médias et que les équipes de presse n’en ressentent pas le besoin pour faire la divulgation, comme l’ont expliqué certaines publications sollicitées pour commentaires.

L’administration Biden s’est engagée dans une campagne massive pour éduquer le public et promouvoir la vaccination comme le meilleur moyen de prévenir les maladies graves ou les décès dus à la COVID-19.

Le Congrès a affecté 1 milliard de dollars au cours de l’exercice 2021 au secrétaire à la Santé pour qu’il le dépense dans des activités visant à «renforcer la confiance dans les vaccins aux États-Unis». La loi fédérale autorise le HHS à agir par l’intermédiaire des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et d’autres agences pour attribuer des contrats à des entités publiques et privées pour «mener une campagne nationale fondée sur des preuves pour accroître la sensibilisation et la connaissance de la sécurité et de l’efficacité des vaccins pour la prévention et le contrôle des maladies, lutter contre la désinformation sur les vaccins et diffuser des informations scientifiques et factuelles sur les vaccins, dans le but d’augmenter les taux de vaccination à tous les âges… pour réduire et éliminer les maladies évitables par la vaccination.

Quiconque a passé du temps à lire les informations, à regarder les informations télévisées ou à naviguer sur les réseaux sociaux au cours de l’année écoulée a plus que probablement été exposé à la publicité du gouvernement. Les publicités HHS publiées sur YouTube ont été visionnées des millions de fois et les publicités mettant en vedette des célébrités comme le chanteur Sir Elton John et l’acteur Sir Michael Caine ont fait l’objet d’une couverture médiatique, comme cette fonctionnalité de NBC News :

Voici une vidéo que nous avons publiée sur notre chaîne Bitchute l’année dernière montrant comment Pfizer domine les médias d’entreprise :

Et voici quelques histoires tragiques qui mettent des visages sur ces statistiques froides et dures de ceux qui ont payé le prix ultime pour avoir fait confiance à leur gouvernement, à leurs médias et aux compagnies pharmaceutiques. Nous avons maintenant publié des CENTAINES de ces histoires horribles au cours des 15 derniers mois depuis que les injections de COVID-19 ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence en décembre 2020.

Katie Meyer – 22 ans

Par The COVID Blog

Mme Katie Meyers avait tout. Le

jeune homme de 22 ans était un étudiant en relations internationales à l’Université de Stanford. Elle a fait deux fois le tableau d’honneur académique Pac-12. Mais elle était surtout connue pour être une grande joueuse de football.

En tant que gardienne de première année en chemise rouge pour Stanford, Mme Meyers n’a accordé que quatre buts pour toute la saison, égalant un record scolaire. L’année suivante, elle est nommée capitaine de l’équipe. Mme Meyers comptait également 23 000 abonnés Instagram et monétisait son nom, son image et sa ressemblance en vertu de la nouvelle règle de la NCAA. Son avenir très prometteur a tourné court cette semaine.

Mme Meyers est décédée dans sa résidence le 1er mars. Aucun autre détail n’a été publié sur sa mort. Tout ce que l’université a dit, c’est qu’il n’y avait « aucun danger pour les autres étudiants à ce moment-là ». Certains médias rapportent que sa mort était par suicide. L’Université de Stanford a non seulement un mandat de vaccination, mais aussi un mandat de rappel qui a pris effet le 31 janvier 2022.

Une page GoFundMe collecte des fonds en sa mémoire.

Épouser Zaira Caraan Noel « Zaii »

Par la chaîne COVID VACCINE VICTIMES Telegram.

Épouser Zaira Caraan Noel « Zaii »

26 ans, Philippines

Première dose : inconnue

Deuxième dose : 24 novembre 2021

Décédé : 21 février 2022

Zaii, une jeune mère de 26 ans en bonne santé de Laguna, aux Philippines, a reçu une deuxième dose d’une injection de Covid le 24 novembre 2021, ce qui l’a amenée à souffrir de convulsions et de fréquents évanouissements. Elle a été admise à l’hôpital le 27 janvier 2022. Selon un scanner cérébral, elle a développé deux tumeurs cérébrales avec un abcès et a dû être opérée. Malheureusement, Zaii est décédée le 21 février 2022 peu de temps après son diagnostic. On ignore quelle injection elle a reçue.

Les médecins et les scientifiques ont constaté une augmentation spectaculaire des cancers chez les patients récemment injectés. Les patients qui avaient un cancer en rémission récidivent et meurent peu de temps après. D’autres développent un cancer et meurent quelques jours ou semaines après le diagnostic.

Repose en paix Zaï

George Watts Jr.

Par la chaîne COVID VACCINE VICTIMES Telegram.

George Watts Jr.

24 ans, États-Unis

Première dose : août 2021

Deuxième dose : septembre 2021

Décédé : 27 octobre 2021

George, un étudiant en bonne santé de 24 ans, est décédé le 27 octobre 2021, six semaines après avoir reçu une injection Covid de Pfizer. Il n’avait aucune condition médicale sous-jacente selon son père. a été vacciné en août et à la mi-septembre.

George s’est effondré dans sa chambre le matin du 27 octobre et a été déclaré mort ce jour-là. Un rapport d’autopsie du bureau du coroner montre que George est décédé d’une myocardite liée à l’injection de Pfizer.

Selon le coroner adjoint du comté de Bradford, Timothy Cahill : « La cause du décès est la myocardite liée au vaccin COVID-19. Nous travaillons actuellement sur d’autres cas liés à des problèmes liés aux vaccins et aux rappels dans notre comté. »

Repose en paix Georges ❤️

Shane Keith Warne

Par la chaîne COVID VACCINE VICTIMES Telegram.

Shane Keith Warne

52 ans, Australie

Première dose : inconnue, 2021

Deuxième dose : Inconnu 2021

Amplificateur : Inconnu

Décédé : 4 mars 2022

Shane, un joueur de cricket professionnel de 52 ans en bonne santé, est décédé d’une crise cardiaque. Il a été retrouvé dans sa villa thaïlandaise selon des sources. Shane a déclaré dans un tweet qu’il avait reçu deux doses d’une injection de Covid avant de tomber malade avec ce qu’il pensait être Covid. Il y a des rumeurs selon lesquelles il a récemment reçu un rappel. Il a joué professionnellement en Australie et au Royaume-Uni où il a également vécu. C’est triste que nous devions ajouter Shane à la longue liste croissante d’athlètes qui meurent subitement d’un arrêt cardiaque à la suite des injections de Covid.

Repose en paix Shane ❤️

Preston Settles – 15 ans

Par The COVID Blog

Je suppose que c’est juste normal maintenant. Preston Settles était un étudiant de première année de 15 ans à la Brooks School de North Andover, Massachusetts. Il était également basketteur. L’école Brooks accueillait la Milton Academy lors d’un match de basket-ball le 5 février. Preston venait de quitter le match pour souffler quand il s’est effondré sur le banc. Ses bras s’agitaient et ses yeux s’écarquillaient, a déclaré le père de Preston, Darryl Settles, à CBS 4 à Boston. Le diagnostic – arrêt cardiaque.

Preston a été transporté d’urgence à l’hôpital général de Lawrence où les médecins ont pu redémarrer son cœur. Il a ensuite été transporté par avion au Tufts University Medical Center et est resté sous assistance respiratoire avancée. Voici le rapport de CBS 5.

Le jeune homme s’est battu pendant trois semaines. Mais il est finalement décédé le dimanche 27 février. Il avait prévu d’aller à la faculté de droit de l’Université Duke, où sa grand-mère a été la première Noire américaine à recevoir un doctorat. Et ses rêves étaient susceptibles de se réaliser. Preston laisse dans le deuil son père entrepreneur, sa mère médecin et son frère.

L’école Brooks a un mandat de vaccination pour tous les élèves qui est entré en vigueur le 20 août 2021. L’école a signalé qu’« entre 98 et 99 % » des élèves avaient été entièrement vaccinés avant la date limite.

Papa soupçonne un vaccin après la mort d’un enfant de 10 ans d’un problème cardiaque sur un terrain de jeu

Par Adan Salazar

Infowars.com

Un père irlandais dit qu’il se sent coupable d’avoir fait vacciner son fils de 10 ans après que le garçon aurait eu un problème cardiaque presque mortel alors qu’il jouait à l’école.

Dans une vidéo TikTok solennelle, Sean Eile décrit comment le vaccin Covid-19 administré le 15 janvier a failli entraîner la mort de son fils deux semaines plus tard.

Le réveil sera dur pour beaucoup. Son fils de 10 ans a eu une crise cardiaque 2 semaines après le 💉. L’hôpital nie tout lien. C’est pourquoi nous nous battons !!!! pic.twitter.com/wloGgLrJzY – Kat A 🌸 (@ SaiKate108) 6 février 2022

« Tout le monde dans la maison est vacciné. J’ai fait vacciner mon plus jeune fils le 15 janvier, et deux semaines plus tard, le 31 janvier, il jouait à l’école, et il avait un… eh bien, je vais vous montrer », dit Elie en tenant une impression d’un ECG montrant une fréquence cardiaque extrêmement rapide.

« Il est pratiquement mort », a poursuivi Eile, ajoutant: « L’ambulance a pu [le réanimer]. »

L’homme dit que bien que le garçon et sa famille n’aient jamais souffert de problèmes cardiaques dans le passé, les médecins ont refusé de reconnaître tout lien possible avec le vaccin Covid-19.

« On nous a dit: » Non, cela n’a rien à voir avec le vaccin … parce que cela ne s’est produit qu’une seule fois. « Je ne sais pas », a déclaré Eile, avant d’ajouter qu’il se sent « vraiment coupable » d’avoir fait vacciner le garçon.

« Le fait que le consultant de l’hôpital ait nié tout lien, de sorte qu’il ne soit pas enregistré comme associé au vaccin – ce n’est pas bon », dit le père.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News