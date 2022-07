OPÉRATION RÉVÉLATION

Voici comment le Kremlin met scrupuleusement en place la démolition contrôlée de « l’empire du mensonge ».

Note de l’éditeur de SOTN : Il devrait être évident pour tout chercheur de vérité que si le Kremlin décidait d’exposer tous les crimes monumentaux commis par l’Axe Sio-Anglo-Américain contre l’humanité, la civilisation planétaire entière subirait un changement radical de proportions épiques. C’est pour cette raison que LE TEMPS EST TOUT.

Depuis plus de 10 ans maintenant, le monde entier assiste à un génocide perpétré par le groupe terroriste Etats-Unis-Royaume-Uni-UKRAINE-IL-Union Européenne-OTAN dans le Donbass. Tout comme Israël génocidait les Palestiniens depuis les années 1940, Kiev massacre les russophones qui résident dans l’est de l’Ukraine depuis le coup d’État d’Euro-Maïdan en février 2014. Global South est bien conscient de cet état de choses depuis le tout début, car ces nations sont également des cibles potentielles de l’OTAN (bien connue d’eux sous le nom d’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord).

Bien sûr, les laboratoires d’armes biologiques que la Russie a détruits en Ukraine au cours de leur opération militaire spéciale en cours ont grandement révélé la guerre biologique qui a été menée contre la communauté mondiale des nations par la cabale mondialiste du Nouvel Ordre Mondial depuis la pandémie de grippe espagnole de 1918. Particulièrement pour cette raison, lentement mais sûrement, à travers de multiples initiatives militaires et diplomatiques, Moscou a minutieusement jeté les bases d’un blitz de vérité généralisé contre les puissances occidentales.

Il devrait être clair que le Kremlin possède des preuves tangibles qui prouvent que les attentats terroristes du 11 septembre ont été perpétrés par le gouvernement fédéral des États-Unis, les forces armées américaines, la communauté du renseignement américain, les médias grand public, les entreprises américaines, parmi de nombreux autres co-conspirateurs ( Royaume-Uni, Israël, Arabie saoudite, etc.). Si le Kremlin publiait cette preuve concluante aujourd’hui, imaginez ce qui arriverait à l’ordre international. C’est pourquoi le président Poutine a fait très attention à quoi, comment et quand des informations et des données hautement sensibles sur le syndicat mondial du crime zio-anglo-américain sont révélées. Sinon, le chaos, la confusion et les conflits qui en résulteraient seraient trop lourds à gérer pour la Russie elle-même.

* C’est aussi pourquoi la Russie est sous l’assaut implacable dans tous les domaines de la vie par Mockingbird Media de la CIA. La cabale NOM fait tout son possible pour normaliser la russophobie enragée dans le monde entier afin que lorsque les révélations les plus radioactives commenceront à sortir, personne n’écoutera même le Kremlin.

Quel est le point crucial ici ?

La Russie a tout pour plaire. En collaboration avec plusieurs autres nations au sein de l’Alliance BRICS, le Kremlin a accumulé suffisamment de preuves de « crimes flagrants contre l’humanité » perpétrés par l’Occident pour que la Russie puisse faire tomber toute l’entreprise criminelle en un jour et une nuit. Cependant, le moment de ces révélations est d’une importance primordiale. Trop tôt ou trop tard, ils perdent leur punch. Une démolition contrôlée de cette ampleur et de cette ampleur doit être exécutée de manière à ne pas compromettre, en aucune façon, l’OPÉRATION RÉVÉLATION.

Ce qui suit n’est qu’un petit morceau de l’OPÉRATION RÉVÉLATION. Si les pays du monde entier ne comprenaient que la sombre réalité si bien expliquée par le ministre russe des Affaires étrangères ci-dessous, le monde entier se transformerait en un clin d’œil.

State of the Nation

24 juillet 2022

Les incidents mis en scène comme approche occidentale de la politique

Par Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères – 18 juillet 2022

Aujourd’hui, les forces armées russes, en collaboration avec les unités d’autodéfense des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, réalisent les objectifs de l’opération militaire spéciale avec une grande détermination pour mettre fin à la discrimination et au génocide scandaleux du peuple russe et éliminer les menaces directes à la sécurité de la Fédération de Russie que les États-Unis et leurs satellites créent sur le territoire ukrainien depuis des années. Tout en perdant sur le champ de bataille, le régime ukrainien et ses patrons occidentaux en sont venus à organiser des incidents sanglants pour diaboliser notre pays aux yeux de la communauté internationale. Nous avons déjà vu Bucha, Marioupol, Kramatorsk et Krementchoug. Le ministère russe de la Défense a régulièrement émis des avertissements, avec des faits en main, sur les incidents et les contrefaçons à venir.

Il y a un schéma distinctif qui trahit les provocations mises en scène par l’Occident et ses sbires. En fait, ils ont commencé bien avant les événements ukrainiens.

Prenez 1999 – le village de Racak dans la province autonome serbe du Kosovo et Metohija. Un groupe d’inspecteurs de l’OSCE est arrivé sur le site où plusieurs dizaines de cadavres habillés en civil ont été découverts. Sans aucune enquête, le chef de mission a qualifié l’incident d’acte de génocide, même si tirer une telle conclusion ne faisait pas partie du mandat confié à ce responsable international. L’OTAN a immédiatement lancé une agression militaire contre la Yougoslavie, au cours de laquelle elle a intentionnellement détruit un centre de télévision, des ponts, des trains de voyageurs et d’autres cibles civiles. Plus tard, il a été prouvé avec des preuves concluantes que les cadavres n’étaient pas des civils, mais des militants de l’Armée de libération du Kosovo, un groupe armé illégal, vêtus de vêtements civils. Mais à ce moment-là, l’incident mis en scène a déjà fait des ravages, offrant un prétexte pour le premier recours illégal à la force contre un État membre de l’OSCE depuis la signature de l’Acte final d’Helsinki en 1975. Il est révélateur que la déclaration qui a déclenché les attentats à la bombe soit venue de William Walker, un citoyen américain qui a dirigé la mission de vérification de l’OSCE au Kosovo. Séparer le Kosovo de la Serbie par la force et établir Camp Bondsteel, la plus grande base militaire américaine dans les Balkans, ont été les principaux résultats de l’agression.

En 2003, il y a eu la tristement célèbre performance du secrétaire d’État américain Colin Powell au Conseil de sécurité de l’ONU avec un flacon contenant une sorte de poudre blanche, qui, selon lui, contenait des spores d’anthrax, alléguant qu’elle avait été produite en Irak. Une fois de plus, le trucage a fonctionné : les Anglo-Saxons et ceux qui leur ont emboîté le pas ont bombardé l’Irak, qui peine depuis à recouvrer pleinement son statut d’État. De plus, il n’a pas fallu longtemps avant que le faux ne soit révélé, tout le monde admettant que l’Irak n’avait pas d’armes biologiques ou d’autres types d’ADM. Plus tard, le Premier ministre britannique Tony Blair, qui était l’un des cerveaux de l’agression, a reconnu que toute l’affaire était une fraude, disant qu’ils « avaient peut-être eu tort » ou quelque chose comme ça. Quant à Colin Powell, il a ensuite tenté de se justifier en affirmant qu’il avait été induit en erreur par les renseignements sous-jacents. Quoi qu’il en soit, c’était encore une autre provocation qui offrait un prétexte pour mettre en œuvre le plan de destruction d’une nation souveraine.

Il y a eu aussi la Libye en 2011. Le drame avait ses particularités. La situation n’est pas allée jusqu’au mensonge direct, comme au Kosovo ou en Irak, mais l’OTAN a grossièrement déformé la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, qui prévoyait une zone d’exclusion aérienne au-dessus de la Libye afin de « clouer au sol » l’aviation de Mouammar Kadhafi. Il n’a pas volé pour commencer. Cependant, l’OTAN a commencé à bombarder les unités de l’armée libyenne qui combattaient les terroristes. Mouammar Kadhafi est mort sauvagement et il ne reste rien de l’État libyen. Les efforts de reconstruction du pays n’ont pas encore abouti, avec un représentant américain à nouveau en charge du processus, nommé par le secrétaire général de l’ONU sans aucune consultation avec le Conseil de sécurité de l’ONU. Dans le cadre de ce processus, nos collègues occidentaux ont facilité plusieurs accords intra-libyens sur la tenue d’élections, mais aucun d’entre eux ne s’est concrétisé. Les groupes armés illégaux règnent toujours en maître sur le territoire libyen, la plupart d’entre eux travaillant en étroite collaboration avec l’Occident.

Février 2014, Ukraine – l’Occident, représenté par les ministres des Affaires étrangères allemand, français et polonais, contraint de facto le président Viktor Ianoukovitch à signer un accord avec l’opposition pour mettre fin à la confrontation et promouvoir une résolution pacifique de la crise intra-ukrainienne en établissant un gouvernement d’unité nationale de transition et convoquant des élections anticipées, qui se tiendront dans quelques mois. Cela aussi s’est avéré être une fraude : le lendemain matin, l’opposition a organisé un coup d’État guidé par des slogans anti-russes et racistes. Cependant, les garants occidentaux n’ont même pas tenté de ramener l’opposition à la raison. De plus, ils ont immédiatement encouragé les auteurs du coup d’État dans leur politique contre la Russie et tout ce qui est russe, déclenchant la guerre contre leur propre peuple et bombardant des villes entières de la région du Donbass simplement parce que les gens là-bas refusaient de reconnaître le coup d’État anticonstitutionnel. Pour cela, ils ont qualifié les habitants du Donbass de terroristes, et une fois de plus l’Occident était là pour les encourager.

À ce stade, il convient de noter que, comme cela a été rapidement révélé, le meurtre de manifestants sur le Maïdan était également un incident mis en scène, que l’Occident imputait soit aux forces de sécurité ukrainiennes fidèles à Viktor Ianoukovitch, soit aux services spéciaux russes. . Pourtant, ce sont les membres radicaux de l’opposition qui sont à l’origine de cette provocation, tout en travaillant en étroite collaboration avec les services de renseignement occidentaux. Encore une fois, exposer ces faits n’a pas pris longtemps, mais à ce moment-là, ils avaient déjà fait leur travail.

Les efforts de la Russie, de l’Allemagne et de la France ont ouvert la voie à l’arrêt de la guerre entre Kiev, Donetsk et Lougansk en février 2015 avec la signature des accords de Minsk. Berlin et Paris ont également joué un rôle proactif ici, se faisant fièrement appeler les pays garants. Cependant, au cours des sept longues années qui ont suivi, ils n’ont absolument rien fait pour forcer Kiev à entamer un dialogue direct avec les représentants du Donbass pour s’entendre sur des questions telles que le statut spécial, l’amnistie, le rétablissement des liens économiques et la tenue d’élections, comme l’exigent les accords de Minsk. qui ont été approuvés à l’unanimité par le Conseil de sécurité de l’ONU. Les dirigeants occidentaux sont restés silencieux lorsque Kiev a pris des mesures qui violaient directement les accords de Minsk sous Petr Porochenko et Vladimir Zelensky. De plus, les dirigeants allemands et français n’arrêtaient pas de dire que Kiev ne pouvait pas entrer en dialogue direct avec les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, et rejetaient tout sur la Russie, bien que la Russie ne soit pas mentionnée une seule fois dans les accords de Minsk, tout en restant fondamentalement le seul pays qui gardait faire pression pour que les accords soient mis en œuvre.

Si quelqu’un doutait que le paquet de Minsk était autre chose qu’un énième faux, Petr Porochenko a dissipé ce mythe en déclarant le 17 juin 2022 : « Les accords de Minsk ne signifiaient rien pour nous, et nous n’avions aucune intention de les réaliser… notre objectif était d’écarter la menace à laquelle nous étions confrontés… et de gagner du temps pour relancer la croissance économique et reconstruire les forces armées. Nous avons atteint cet objectif. Mission accomplie pour les accords de Minsk. Le peuple ukrainien continue de payer le prix de ce faux. Depuis de nombreuses années maintenant, l’Occident les force à accepter un régime néonazi anti-russe. Quel gaspillage d’énergie pour Olaf Scholz avec ses appels à forcer la Russie à accepter un accord garantissant l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine. Il y avait déjà eu un accord à cet effet, le paquet de Minsk, et c’est Berlin avec Paris qui l’a fait dérailler en protégeant Kiev dans son refus de respecter le document. Le faux a été dévoilé – finita la commedia.

Soit dit en passant, Vladimir Zelensky a été un digne successeur de Petr Porochenko. Lors d’un meeting de campagne début 2019, il était prêt à s’agenouiller devant lui pour arrêter la guerre.

En décembre 2019, Zelensky a eu la chance de mettre en œuvre les accords de Minsk à la suite du sommet format Normandie à Paris. Dans le document final adopté au plus haut niveau, le président ukrainien s’est engagé à régler les questions liées au statut spécial du Donbass. Bien sûr, il n’a rien fait, alors que Berlin et Paris l’ont encore une fois couvert. Le document et toute la publicité accompagnant son adoption se sont avérés n’être qu’un faux récit promu par l’Ukraine et l’Occident pour gagner du temps en fournissant plus d’armes au régime de Kiev, ce qui suit à la lettre la logique de Petr Porochenko.

Il y avait aussi la Syrie, avec l’accord de 2013 sur l’élimination des stocks d’armes chimiques de la Syrie dans un processus par étapes vérifié par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), pour lequel il a reçu le prix Nobel de la paix. Après cela, cependant, il y a eu des provocations scandaleuses en 2017 et 2018 mettant en scène l’utilisation d’armes chimiques à Khan Shaykhun et Duma, une banlieue de Damas. Il y avait une vidéo montrant des gens se faisant appeler les Casques blancs (une prétendue organisation humanitaire qui ne s’est jamais présentée sur les territoires contrôlés par le gouvernement syrien) aidant des victimes présumées d’empoisonnement, bien que personne n’ait de vêtements ou d’équipement de protection. Toutes les tentatives visant à forcer le Secrétariat technique de l’OIAC à s’acquitter de ses fonctions de bonne foi et à assurer une enquête transparente sur ces incidents, comme l’exige la Convention sur les armes chimiques (CAC), ont échoué. Ceci, cependant, n’a pas été une surprise. Les pays occidentaux ont depuis longtemps privatisé le Secrétariat Technique en faisant nommer leurs représentants aux postes clés au sein de cette structure. Ils ont contribué à mettre en scène ces incidents et les ont utilisés comme prétexte pour des frappes aériennes américaines, britanniques et françaises contre la Syrie. D’ailleurs, ils ont effectué ces bombardements juste un jour avant qu’un groupe d’inspecteurs de l’OIAC n’arrive sur place pour enquêter sur les incidents sur l’insistance de la Russie, alors que l’Occident a tout fait pour empêcher ce déploiement.

L’Occident et le Secrétariat technique de l’OIAC qu’il contrôle ont démontré leur capacité à mettre en scène de faux incidents avec les empoisonnements potentiels des Skripal et d’Alexey Navalny. Dans les deux cas, la Russie a envoyé plusieurs demandes à La Haye, Londres, Berlin, Paris et Stockholm, toutes restées sans réponse, même si elles étaient pleinement conformes aux dispositions de la CAC et exigeaient une réponse.

D’autres questions en suspens concernent les activités secrètes du Pentagone en Ukraine menées par l’intermédiaire de sa Defense Threat Reduction Agency. Les traces que les forces engagées dans l’opération militaire spéciale ont découvertes dans les laboratoires militaro-biologiques des territoires libérés du Donbass et des zones adjacentes indiquent clairement des violations directes de la Convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxines (BTWC). Nous avons présenté les documents à Washington et au Conseil de sécurité de l’ONU. La procédure a été engagée dans le cadre de la BTWC pour exiger des explications. Contrairement aux faits, l’administration américaine tente de justifier ses actions en affirmant que toutes les recherches biologiques en Ukraine étaient de nature exclusivement pacifique et civile – sans aucune preuve de tout cela.

En fait, les activités militaro-biologiques du Pentagone dans le monde, en particulier dans les pays post-soviétiques, nécessitent la plus grande attention compte tenu de la multiplication des preuves d’expériences criminelles avec les agents pathogènes les plus dangereux afin de créer des armes biologiques menées sous le couvert de recherche pacifique.

J’ai déjà mentionné les «crimes» mis en scène de la milice du Donbass et des participants à l’opération militaire spéciale russe. Il y a un simple fait qui montre bien à quel point ces accusations signifient : après avoir montré la « tragédie de Bucha » au monde début avril 2022 (on soupçonne que les Anglo-Saxons ont participé à la mise en scène du spectacle), le West et Kiev n’ont pas encore répondu aux questions très fondamentales de savoir si les noms des morts ont été établis et ce que les examens post-mortem ont montré. Tout comme dans les affaires Skripals et Navalny décrites ci-dessus, la production de propagande a fait ses débuts dans les médias occidentaux, et il est maintenant temps de tout balayer sous le tapis, de l’effrayer, car ils n’ont rien à dire.

C’est l’essence de l’algorithme politique occidental bien usé – concocter une fausse histoire et faire monter le battage médiatique comme s’il s’agissait d’une catastrophe universelle pendant quelques jours tout en bloquant l’accès des gens à des informations ou évaluations alternatives, et quand des faits éclatent à travers, ils sont simplement ignorés – au mieux mentionnés sur les dernières pages des nouvelles en petits caractères. Il est important de comprendre qu’il ne s’agit pas d’un jeu anodin dans la guerre médiatique – de telles productions servent de prétexte à des actions très matérielles telles que punir les pays « coupables » avec des sanctions, déclencher des agressions barbares contre eux avec des centaines de milliers de victimes civiles , comme cela s’est produit, notamment, en Irak et en Libye. Ou – comme dans le cas de l’Ukraine – pour avoir utilisé le pays comme matériel consomptible dans la guerre par procuration occidentale contre la Russie. De plus, les instructeurs de l’OTAN et les viseurs du MLRS dirigent apparemment déjà les actions des forces armées ukrainiennes et des bataillons nationalistes sur le terrain.

J’espère qu’il y a des hommes politiques responsables en Europe qui sont conscients des conséquences. À cet égard, il convient de noter que personne au sein de l’OTAN ou de l’UE n’a tenté de réprimander le commandant de l’armée de l’air allemande, un général nommé Ingo Gerhartz, qui s’est emporté plus haut que son grade et a déclaré que l’OTAN devait être prête à utiliser des armes nucléaires. « Poutine, n’essayez pas de nous concurrencer », a-t-il ajouté. Le silence de l’Europe suggère qu’elle est complaisamment inconsciente du rôle de l’Allemagne dans son histoire.

Si nous regardons les événements d’aujourd’hui à travers un prisme historique, toute la crise ukrainienne apparaît comme un « grand jeu d’échecs » qui suit un scénario précédemment promu par Zbigniew Brzezinski. Tous les discours sur les bonnes relations, la volonté proclamée par l’Occident de prendre en compte les droits et les intérêts des Russes qui se sont retrouvés dans l’Ukraine indépendante ou dans d’autres pays post-soviétiques après l’effondrement de l’URSS se sont avérés être de simples prétextes. Même au début des années 2000, Washington et l’Union européenne ont commencé à faire ouvertement pression sur Kiev pour qu’elle décide de quel côté se trouvait l’Ukraine, l’Occident ou la Russie.

Depuis 2014, l’Occident contrôle de près le régime russophobe qu’il a porté au pouvoir par un coup d’État. Mettre Vladimir Zelensky devant n’importe quel forum international de quelque importance fait également partie de cette parodie. Il prononce des discours passionnés, mais lorsqu’il propose soudainement quelque chose de raisonnable, il reçoit une tape sur les doigts, comme cela s’est produit après la série de pourparlers russo-ukrainiens à Istanbul. Fin mars, il semblait que la lumière brillait au bout du tunnel, mais Kiev a été contraint de reculer, utilisant, entre autres, un épisode franchement mis en scène à Bucha. Washington, Londres et Bruxelles ont exigé que Kiev arrête de négocier avec la Russie jusqu’à ce que l’Ukraine obtienne un avantage militaire complet (l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a particulièrement essayé, et de nombreux autres politiciens occidentaux l’ont fait aussi, toujours en place, même s’ils se sont déjà révélés tout aussi incompétents).

La déclaration du chef de la politique étrangère de l’UE, Joseph Borrell, selon laquelle cette guerre doit être « gagnée sur le champ de bataille » par l’Ukraine suggère que même la diplomatie a perdu sa valeur en tant qu’outil dans la mise en scène de l’Union européenne.

Plus largement, il est curieux de voir comment l’Europe, alignée par Washington sur le front anti-russe, a été la plus durement touchée par les sanctions irréfléchies, vidant ses arsenaux pour fournir des armes à Kiev (sans même demander un rapport sur qui les contrôlera ou où ils iront), et libérant son marché uniquement pour acheter par la suite des produits militaires américains et du GNL américain coûteux au lieu du gaz russe disponible. De telles tendances, associées à la fusion de facto entre l’UE et l’OTAN, font du discours incessant sur « l’autonomie stratégique » de l’Europe un simple spectacle. Tout le monde a déjà compris que la politique étrangère de l’Occident collectif est un « théâtre d’un seul homme ». De plus, elle recherche constamment de nouveaux théâtres d’opérations militaires.

L’un des éléments du pari géopolitique contre la Russie consiste à accorder le statut de pays éternel candidat à l’UE à l’Ukraine et à la Moldavie, qui, semble-t-il, connaîtront également un sort peu enviable. Entre-temps, une campagne de relations publiques a été lancée par le président français Emmanuel Macron pour promouvoir la « communauté politique européenne », qui n’offre aucun avantage financier ou économique, mais exige le plein respect des actions anti-russes de l’UE. Le principe sous-jacent n’est pas l’un ou l’autre, mais « qui n’est pas avec nous est contre nous ». Emmanuel Macron a expliqué l’essentiel de la « communauté » : l’UE invitera tous les pays européens – « de l’Islande à l’Ukraine » – à la rejoindre, mais pas la Russie. Je voudrais souligner que nous ne sommes pas impatients de nous joindre, mais la déclaration elle-même met en valeur l’essence de cette nouvelle entreprise manifestement conflictuelle et source de division.

L’Ukraine, la Moldavie et d’autres pays aujourd’hui courtisés par l’UE sont destinés à être des figurants dans les jeux de l’Occident. Les États-Unis, en tant que producteur principal, donnent le ton et conçoivent le scénario à partir duquel l’Europe écrit le scénario anti-Russie. Les acteurs sont prêts et possèdent les compétences acquises pendant leur mandat au studio Kvartal 95 : ils assureront une voix off pour des textes dramatiques pas pire que la maintenant oubliée Greta Thunberg et joueront des instruments de musique, si nécessaire. Les acteurs sont bons : rappelez-vous à quel point Vladimir Zelensky a été convaincant dans son rôle de démocrate dans Le Serviteur du peuple : combattant contre la corruption et la discrimination envers les Russes et pour toutes les bonnes choses en général. Rappelez-vous et comparez-le avec sa transformation immédiate dans son rôle de président. C’est la méthode Stanislavsky parfaite : interdire la langue, l’éducation, les médias et la culture russes. « Si vous vous sentez comme des Russes, alors allez en Russie pour le bien de vos enfants et petits-enfants. » Bon conseil. Il a qualifié les habitants du Donbass d' »espèces » plutôt que de personnes. Et voici ce qu’il a dit à propos du bataillon nazi Azov : « Ils sont ce qu’ils sont. Il y a plein de gens comme ça ici. » Même CNN a eu honte de laisser cette phrase dans l’interview.

Cela soulève une question : quel sera le résultat de toutes ces intrigues ? Les incidents mis en scène basés sur le sang et l’agonie ne sont en aucun cas amusants, mais une démonstration d’une politique cynique dans la création d’une nouvelle réalité où tous les principes de la Charte des Nations Unies et toutes les normes du droit international sont tentés d’être remplacés par leur « ordre fondé sur des règles » dans une aspiration à perpétuer leur domination décroissante dans les affaires mondiales.

Les jeux entrepris par l’Occident dans l’OSCE après la fin de la guerre froide, où il s’estimait vainqueur, ont eu les conséquences les plus dévastatrices pour les relations internationales modernes. Ayant rapidement rompu leurs promesses aux dirigeants soviétiques et russes de non-élargissement de l’OTAN à l’est, les États-Unis et leurs alliés ont néanmoins déclaré leur engagement à construire un espace unifié de sécurité et de coopération dans la région euro-atlantique. Ils l’ont formalisée au plus haut niveau avec tous les membres de l’OSCE en 1999 et 2010 dans le cadre d’une obligation politique d’assurer une sécurité égale et indissociable où aucun pays ne renforcera sa sécurité au détriment des autres et aucune organisation ne revendiquera un rôle prépondérant en Europe. Il est vite devenu évident que les membres de l’OTAN ne tiennent pas parole et que leur objectif est la suprématie de l’Alliance Nord-Atlantique. Même alors, nous avons poursuivi nos efforts diplomatiques, proposant de formaliser le principe de sécurité égale et indissociable dans un accord juridiquement contraignant. Nous l’avons proposé à plusieurs reprises, la dernière en décembre 2021, mais nous avons reçu un refus catégorique en réponse. Ils nous ont dit directement : il n’y aura pas de garanties légales en dehors de l’OTAN. Ce qui signifie que le soutien des documents politiques approuvés lors des sommets de l’OSCE s’est avéré être un faux bon marché. Et maintenant, l’OTAN, pilotée par les États-Unis, est allée encore plus loin : ils veulent dominer toute la région Asie-Pacifique en plus de l’Euro-Atlantique. Les membres de l’OTAN ne font aucun effort pour dissimuler la cible de leurs menaces, et les dirigeants chinois ont déjà publiquement déclaré leur position concernant ces ambitions néocoloniales. Pékin a déjà réagi en invoquant le principe de sécurité indivisible, déclarant son soutien à son application à l’échelle mondiale pour empêcher qu’aucun pays ne revendique son exclusivité. Cette approche coïncide pleinement avec la position de la Russie. Nous ferons des efforts constants pour le défendre avec nos alliés, nos partenaires stratégiques et de nombreux autres pays partageant les mêmes idées.

L’Occident collectif devrait revenir sur Terre depuis le monde des illusions. Les incidents mis en scène, peu importe combien de temps ils durent, ne fonctionneront pas. L’heure est au fair-play basé sur le droit international plutôt qu’à la tricherie. Plus tôt chacun réalisera qu’il n’y a pas d’alternative aux processus historiques objectifs où se forme un monde multipolaire basé sur le respect du principe d’égalité souveraine des États, fondamental pour la Charte des Nations Unies et l’ordre mondial tout entier, mieux ce sera.

Si les membres de l’alliance occidentale sont incapables de vivre selon ce principe, ne sont pas prêts à construire une véritable architecture universelle de sécurité et de coopération égales, ils devraient laisser tout le monde tranquille, cesser d’utiliser les menaces et le chantage pour recruter ceux qui veulent vivre de leur faire preuve d’intelligence et reconnaître le droit à la liberté de choix des pays indépendants qui se respectent. C’est ça la démocratie, la vraie démocratie, pas celle qui se joue sur une scène politique mal construite.

___

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/staged-incidents-as-the-western-approach-of-doing-politics

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News