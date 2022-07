Une étude majeure confirme que les vaccins COVID modifient les règles des femmes

La revue Science Advances a publié une étude majeure qui a révélé que 42% des femmes ayant des cycles menstruels réguliers ont déclaré saigner plus abondamment que d’habitude après la vaccination.

Les femmes s’inquiètent des effets néfastes des injections sur leurs menstruations depuis que les vaccins Covid ont été initialement rendus accessibles il y a plus d’un an et demi.

Par exemple, Marcie Smith Parenti a décrit des cas pénibles de son propre cercle social dans un article d’août 2021 sur The Grayzone qui condamnait l’establishment médical américain pour ne pas avoir recherché les effets des vaccins sur le système reproducteur des femmes :

Leurs symptômes ont inclus des saignements hémorragiques durant plus d’un mois ; saignements intermittents abondants pendant quatre mois ; faire passer des caillots de sang de la taille d’une balle de golf ; et des crampes extrêmes, suffisamment graves pour faire atterrir un ami aux urgences.

Les utilisateurs des médias sociaux ont critiqué The Grayzone pour avoir diffusé une « désinformation dangereuse », « alarmiste » et être « anti-vax ». En attendant, la réponse de la FDA et du CDC aux préoccupations des femmes pourrait être décrite comme un haussement d’épaules bureaucratique.

Quel horrible article. Basé uniquement sur la peur et des amis imaginaires sans nom. Cliquez sur le lien à l’intérieur de l’article sur « 13 000 rapports ».. et lisez-le.

– Casey (@lookforward17) 14 août 2021

Je savais que Grayzone était nul, mais honnêtement, je n’ai jamais vu venir l’arc anti-vaxxer

– Daniel Baryon (@AnarkYouTube) 14 août 2021

désinformation dangereuse de @TheGrayzoneNews https://t.co/z1a8gck3uu

– t͒͑͋͞҉̪̱̮̟̻̖͕h͐̃͑ͧ̿̆̈͏͖̹̰̬̻͔͖ẹ̷̵̻̍̑̈̍͒ ̲͈̮̝ͩͮ͒ͭ͝ (@ConnyMor) 14 août 2021

La FDA et les trois producteurs de vaccins américains auraient déclaré en août qu' »ils n’ont vu aucune preuve que l’un des vaccins provoque des irrégularités menstruelles« . Bien qu’il reconnaisse être «au courant» des plaintes, l’American College of Obstetricians and Gynecologists a recommandé aux femmes de procéder aux vaccins quelle que soit la date de leurs cycles.

Cependant, une étude récente à grande échelle fournit une nouvelle validation importante des affirmations faites par des milliers de femmes depuis le début des piqûres. Tel que rapporté par NBC News :

« Une analyse publiée vendredi dans la revue Science Advances a révélé que 42 % des personnes ayant des cycles menstruels réguliers ont déclaré avoir saigné plus abondamment que d’habitude après la vaccination… 14 % ont signalé des règles plus légères. »

L’étude a également découvert que de nombreuses femmes qui n’ont pas leurs règles régulièrement, comme celles qui ont dépassé la ménopause et celles qui prennent des contraceptifs spécifiques à long terme, ont commencé à saigner de manière inattendue ou «percée» après avoir reçu des vaccins Covid.

L’aile gauche de la secte Covidian ne supportait pas que nous fassions plus confiance aux vraies femmes qu’au service des relations publiques de Pfizer https://t.co/ifGDUqvYZt

– Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) 16 juillet 2022

Selon les auteurs de l’étude, les pourcentages de femmes ayant des menstruations irrégulières pourraient quelque peu dépasser la fréquence réelle, car celles qui ont vécu des expériences désagréables pourraient avoir été plus susceptibles de participer à l’étude.

Kathryn Clancy, anthropologue biologique à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, est l’un des auteurs et a une expérience directe du phénomène. Dans son cas, elle avait des « inondations menstruelles », qui sont une période particulièrement abondante et prolongée.

Une de ses étudiantes diplômées lui avait déclaré qu’elle avait « eu les pires crampes de sa vie » suite à un vaccin Covid, ce qui n’a fait que confirmer ses inquiétudes. Clancy a immédiatement demandé si d’autres femmes avaient vécu quelque chose de similaire sur Twitter en février 2021. Une recherche officielle a été lancée après que de nombreuses personnes ont déclaré l’avoir fait.

Une collègue m’a dit qu’elle avait entendu dire par d’autres personnes que leurs règles étaient abondantes après le vax. Je suis curieuse de savoir si d’autres menstruatrices ont également remarqué des changements ? Je suis à une semaine et demie de la dose 1 de Moderna, j’ai eu mes règles peut-être un jour ou si tôt et je jaillis comme si j’avais à nouveau la vingtaine.

– Dr Kate Clancy 🏳️‍🌈 (@KateClancy) 24 février 2021

Au début, elle et l’étudiante diplômée, Katharine Lee, prévoyaient d’enquêter sur 500 femmes. Que de personnes se sont inscrites en une seule heure. Après avoir réinitialisé leurs objectifs, les écrivains ont attiré plus de 165 000 volontaires du monde entier. Les résultats de cette semaine sont basés sur un examen de plus de 39 000 participants âgés de 18 à 80 ans.

Si les changements menstruels sont un précurseur de quelque chose de plus grave, cela reste à voir. Cependant, de nombreuses femmes qui les ont vus sans recevoir d’avertissement d’effet secondaire de la FDA ont sans aucun doute été perturbées. Par exemple, les saignements post-ménopausiques sont un signe de cancer de l’utérus.

Pourquoi la FDA n’a-t-elle pas émis d’avertissement ? En raison du fait que ceux qui ont participé aux études de vaccination Covid n’ont même pas été interrogés sur les changements menstruels.

Le New York Times, en revanche, nous rassure allègrement sur le fait que les « experts » estiment qu’il n’y a pas lieu de s’alarmer. Bien sûr, les « experts » ont déjà provoqué une catastrophe de santé publique de grande envergure sous prétexte de lutter contre la Covid, mais mesdames, croyez-les cette fois !

Une nouvelle étude – la plus importante à ce jour – montre comment le vaccin Covid peut affecter les menstruations. Selon les experts, sur la base des résultats, il n’y a pas lieu de s’alarmer. https://t.co/V5MvxkHwYU

– Le New York Times (@nytimes) 15 juillet 2022

Qu’est-ce qu’il y a dans la documentation Pfizer ?

Contenu de la documentation Pfizer

